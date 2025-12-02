"Bezorgde hem veel hartzeer": trainer onthult grote motivatie bij Wout van Aert

Vier jaar na zijn laatste deelname en Belgische titel zal Wout van Aert nog eens aan de start staan van het BK veldrijden. Voor Van Aert deed het de voorbije jaren dan ook pijn om het BK telkens te missen.

In 2016, 2017, 2018, 2021 en 2022 werd Wout van Aert Belgisch kampioen veldrijden. Sinds zijn laatste titel in 2022 stond Van Aert niet meer aan de start van het BK, op 11 januari zal hij wel weer van de partij zijn.

Waarom rijdt Van Aert het BK veldrijden weer?

Waarom was er nu wel tijd en ruimte om het BK veldrijden te rijden en de voorbije jaren niet? "Omdat onze tweede stage enkele dagen later begint dan de voorbije jaren", zegt zijn trainer Mathieu Heijboer bij HLN.

Visma-Lease a Bike trekt in januari op stage van 12 tot 24 januari en dus kan Van Aert toch net het BK veldrijden rijden. En volgens Heijboer is Van Aert ook erg blij dat hij nog eens kan deelnemen aan het BK.

Van Aert gemotiveerd om zesde Belgische titel te pakken

"Ik herinner mij van de voorbije jaren dat het moeten missen van het BK voor Wout van alle geschrapte crossen het meeste hartzeer pijn deed." Van Aert is dan ook erg gemotiveerd om een zesde keer Belgisch kampioen te worden.

"Ik herinner mij van de voorbije jaren dat het moeten missen van het BK voor Wout van alle geschrapte crossen het meeste hartzeer pijn deed." Van Aert is dan ook erg gemotiveerd om een zesde keer Belgisch kampioen te worden.

Dat zei Van Aert ook zelf in het persbericht van Visma-Lease a Bike. "Een kampioenschapstrui motiveert altijd. Het is al even geleden dat ik er aan de start kon staan, dus ik ben blij dat het nu past in mijn kalender."