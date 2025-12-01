Van Aert geeft meer uitleg bij crosskalender en legt zijn keuze voor BK veldrijden uit

Wout van Aert rijdt deze winter acht crossen en daagt vijf keer Mathieu van der Poel uit. Het BK rijdt Van Aert wel, het WK dan weer niet.

De kerstperiode van Wout van Aert is stevig gevuld, in 16 dagen zal hij zeven crossen afwerken. Herbeginnen doet Van Aert op 20 december in Antwerpen, waar hij meteen Mathieu van der Poel zal treffen.

Stevig gevulde kerstperiode voor Van Aert

Dat de kerstperiode van Van Aert zo goed gevuld is, is geen toeval. "De kerstperiode is sowieso een fase van het veldritseizoen waar ik graag bij ben", licht Van Aert zijn programma toe op de website van Visma-Lease a Bike.

"Vanwege de crossen zelf, de grote hoeveelheden supporters die aanwezig zijn dankzij de vakantie en het feit dat crossen op dat moment in mijn voorbereiding op de grote klassiekers op de weg perfect in mijn opbouw past."

Van Aert rijdt na vier jaar weer BK veldrijden

Het WK veldrijden past (voorlopig?) niet in het programma van Van Aert, het BK veldrijden op 11 januari in Beringen wel. Van Aert werd al vijf keer Belgisch kampioen, in 2022 stond hij voor het laatst aan de start.

