"Dan is het om zeep": Evenepoel onthult waarom opgave in de Tour onvermijdelijk was

Remco Evenepoel moest dit jaar na twee weken uitgeput de Tour de France verlaten. Al tijdens de voorbereiding van Evenepoel liep er heel wat mis.

Voor het tweede jaar op rij won Remco Evenepoel een tijdrit in de Tour, dit jaar de vijfde etappe, maar in alle andere ritten kwam hij nooit dichter dan de zesde plaats en verloor hij ook telkens een paar seconden.

Evenepoel gaf achteraf toe dat hij door een val op het BK met een gebroken rib aan de Tour startte. Tijdens de voorbereiding op de Tour liep het echter al mis doordat Evenepoel zijn training niet kon afwerken.

Wat liep er mis bij Evenepoel voor de Tour?

"Elke intervaltraining moest ik na vijf, zes, zeven minuten afhaken terwijl ik een blok van een kwartier, twintig minuten moest doen", zegt Evenepoel bij Café Koers. Hij wilde dan ook voor ritzeges gaan en het klassement laten varen.

Soudal Quick-Step raadde dat af en stuurde Evenepoel op hoogte om hem daar rustig te laten fietsen om te compenseren. "Dat is ook gebeurd, maar niet voor de hele Tour", gaat Evenepoel verder.

Na zo'n twee weken kwam hij in zware vermoeidheid terecht, waardoor hij slecht sliep en geen honger meer had. "En dan is het om zeep in een grote ronde." In de veertiende etappe moest Evenepoel vroeg lossen op de Tourmalet en gaf hij op.