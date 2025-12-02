"Hij maakte er een show van": Remco Evenepoel houdt zich niet in over Tadej Pogacar

Remco Evenepoel heeft in Het Nieuwsblad teruggeblikt op enkele markante momenten van het wielerjaar 2025. Hij gaf daarbij een zakelijke analyse van zijn eigen prestaties en de uitzonderlijke kracht van Tadej Pogacar.

Tijdrit en wegrit op het WK

Evenepoel beschreef hoe hij vooraf inschatte wat mogelijk was in de WK-tijdrit. “We dachten: als ik een goeie dag heb, zou een minuut misschien kunnen, maar 2,5 minuten hadden we nooit gedacht”, vertelt onze landgenoot.

Het resultaat gaf hem vertrouwen richting de wegrit, al bleef hij zich bewust van de status van Pogacar. Hij benadrukte dat de Sloveen de beste renner van de afgelopen jaren is en dat hij op eergevoel rijdt. En de wegrit werd een stevig succes voor Pogacar. “Hij maakte er een show van”, gaat Evenepoel verder.

Europese kampioenschappen

Bij het EK beschreef Evenepoel hoe Pogacar een lange solo reed, maar liefst 75 kilometer. Hij gaf aan dat hij bergop telkens enkele seconden dichter kwam, maar dat Pogacar op het vlakke terrein opnieuw wegreed. Het contrast tussen beide renners werd duidelijk in die fase van de koers.

Evenepoel benadrukte dat hij zelf zware inspanningen leverde. “De wattages die ik trapte, waren immens: 305 watt gemiddeld over vijf uur.” Ondanks die cijfers bleef het verschil bestaan. Het gat tussen hen bedroeg ongeveer een minuut, terwijl de rest van het peloton meer dan drieënhalve minuut achterstand opliep.

Lombardije en bredere context

Naast de kampioenschappen werd ook de Ronde van Lombardije genoemd als een van de indrukwekkende prestaties van Pogacar. Evenepoel gaf aan dat de Sloveen in meerdere wedstrijden zijn uitzonderlijke niveau bevestigde. Het vermogen om zowel bergop als op het vlakke terrein tijd te nemen, maakt Pogacar volgens Evenepoel uniek in het huidige peloton.