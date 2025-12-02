"Hij maakte er een show van": Remco Evenepoel houdt zich niet in over Tadej Pogacar

"Hij maakte er een show van": Remco Evenepoel houdt zich niet in over Tadej Pogacar
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel heeft in Het Nieuwsblad teruggeblikt op enkele markante momenten van het wielerjaar 2025. Hij gaf daarbij een zakelijke analyse van zijn eigen prestaties en de uitzonderlijke kracht van Tadej Pogacar.

Tijdrit en wegrit op het WK

Evenepoel beschreef hoe hij vooraf inschatte wat mogelijk was in de WK-tijdrit. “We dachten: als ik een goeie dag heb, zou een minuut misschien kunnen, maar 2,5 minuten hadden we nooit gedacht”, vertelt onze landgenoot.

Het resultaat gaf hem vertrouwen richting de wegrit, al bleef hij zich bewust van de status van Pogacar. Hij benadrukte dat de Sloveen de beste renner van de afgelopen jaren is en dat hij op eergevoel rijdt. En de wegrit werd een stevig succes voor Pogacar. “Hij maakte er een show van”, gaat Evenepoel verder.

Europese kampioenschappen

Bij het EK beschreef Evenepoel hoe Pogacar een lange solo reed, maar liefst 75 kilometer. Hij gaf aan dat hij bergop telkens enkele seconden dichter kwam, maar dat Pogacar op het vlakke terrein opnieuw wegreed. Het contrast tussen beide renners werd duidelijk in die fase van de koers.

Evenepoel benadrukte dat hij zelf zware inspanningen leverde. “De wattages die ik trapte, waren immens: 305 watt gemiddeld over vijf uur.” Ondanks die cijfers bleef het verschil bestaan. Het gat tussen hen bedroeg ongeveer een minuut, terwijl de rest van het peloton meer dan drieënhalve minuut achterstand opliep.

Lombardije en bredere context

Lees ook... Shortlist bekend: deze wielrenners maken nog kans om Sportman van het Jaar te wordenNaast de kampioenschappen werd ook de Ronde van Lombardije genoemd als een van de indrukwekkende prestaties van Pogacar. Evenepoel gaf aan dat de Sloveen in meerdere wedstrijden zijn uitzonderlijke niveau bevestigde. Het vermogen om zowel bergop als op het vlakke terrein tijd te nemen, maakt Pogacar volgens Evenepoel uniek in het huidige peloton.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wereldkampioenschap
WK Weg
Remco Evenepoel
Tadej Pogacar

Meer nieuws

Shortlist bekend: deze wielrenners maken nog kans om Sportman van het Jaar te worden

Shortlist bekend: deze wielrenners maken nog kans om Sportman van het Jaar te worden

08:00
Geen Pedersen en Van der Poel in In Flanders Fields? Tim Merlier spreekt klare taal

Geen Pedersen en Van der Poel in In Flanders Fields? Tim Merlier spreekt klare taal

11:00
Legt iedereen zich neer bij Pogacar en Van der Poel? Tom Boonen zegt wat er moet gebeuren

Legt iedereen zich neer bij Pogacar en Van der Poel? Tom Boonen zegt wat er moet gebeuren

08:30
"Een Belg in het roze op dag twee": analist schuift onverwachte naam naar voor in Giro

"Een Belg in het roze op dag twee": analist schuift onverwachte naam naar voor in Giro

09:00
📷 Slecht nieuws voor deelname Evenepoel? Giro stelt parcours voor 2026 voor

📷 Slecht nieuws voor deelname Evenepoel? Giro stelt parcours voor 2026 voor

18:00
Bart Wellens geeft duidelijke opdracht aan Thibau Nys als Mathieu van der Poel zal crossen

Bart Wellens geeft duidelijke opdracht aan Thibau Nys als Mathieu van der Poel zal crossen

07:30
Merlier snoert Armstrong de mond: "Net andersom bij mij"

Merlier snoert Armstrong de mond: "Net andersom bij mij"

07:00
Van der Poel traint al weken in Spanje, vader Adrie onthult grootste nadeel daarvan

Van der Poel traint al weken in Spanje, vader Adrie onthult grootste nadeel daarvan

19:00
Kan Van Aert in het veld Van der Poel kloppen? Herygers geeft zijn ongezouten mening

Kan Van Aert in het veld Van der Poel kloppen? Herygers geeft zijn ongezouten mening

21:30
Vanthourenhout is onzichtbaar geworden, Wellens wijst ook naar Iserbyt

Vanthourenhout is onzichtbaar geworden, Wellens wijst ook naar Iserbyt

20:30
🎥 "Nog nooit zoiets gezien": Matteo Jorgenson diep onder de indruk van ploegmaat

🎥 "Nog nooit zoiets gezien": Matteo Jorgenson diep onder de indruk van ploegmaat

20:00
Merlier wijst aanpak van Philipsen af en zegt wat hij echt belangrijk vindt

Merlier wijst aanpak van Philipsen af en zegt wat hij echt belangrijk vindt

18:30
Johan Bruyneel is hard voor Remco Evenepoel: "Zie geen voordelen, enkel veel risico"

Johan Bruyneel is hard voor Remco Evenepoel: "Zie geen voordelen, enkel veel risico"

13:00
Sluit Van Aert WK veldrijden niet uit? Visma-Lease a Bike geeft Belgische fans hoop

Sluit Van Aert WK veldrijden niet uit? Visma-Lease a Bike geeft Belgische fans hoop

17:00
"Absoluut niet": Thibau Nys wil er niet van weten als het over Mathieu van der Poel gaat

"Absoluut niet": Thibau Nys wil er niet van weten als het over Mathieu van der Poel gaat

16:30
Heeft Jurgen Foré hem al gebeld? Tom Boonen onthult of hij terugkeert naar Soudal Quick-Step

Heeft Jurgen Foré hem al gebeld? Tom Boonen onthult of hij terugkeert naar Soudal Quick-Step

16:00
Rijdt Van Aert toch het WK veldrijden? Herygers zegt wat de doorslag zal geven

Rijdt Van Aert toch het WK veldrijden? Herygers zegt wat de doorslag zal geven

15:00
"Dat is niet gebeurd": Bart Wellens is kritisch voor teleurstellende Toon Aerts

"Dat is niet gebeurd": Bart Wellens is kritisch voor teleurstellende Toon Aerts

14:00
Vier keer met drie aan de start én Nys ontloopt Van der Poel en Van Aert bijna niet meer

Vier keer met drie aan de start én Nys ontloopt Van der Poel en Van Aert bijna niet meer

13:30
Zonneveld kritisch voor "egoïst" Pogacar: "Was op het randje"

Zonneveld kritisch voor "egoïst" Pogacar: "Was op het randje"

01/12
OFFICIEEL: Biniam Girmay heeft na vertrek bij Intermarché-Wanty een nieuwe ploeg

OFFICIEEL: Biniam Girmay heeft na vertrek bij Intermarché-Wanty een nieuwe ploeg

12:30
Van Aert geeft meer uitleg bij crosskalender en legt zijn keuze voor BK veldrijden uit

Van Aert geeft meer uitleg bij crosskalender en legt zijn keuze voor BK veldrijden uit

11:30
OFFICIEEL: Van Aert daagt Van der Poel vijf keer uit, maar zet al vroeg punt achter zijn seizoen

OFFICIEEL: Van Aert daagt Van der Poel vijf keer uit, maar zet al vroeg punt achter zijn seizoen

01/12
"Remco is nors" vs "Oumi's energie van ander niveau": hilarisch tafereel met Marokkaanse vibes ten huize Evenepoel

"Remco is nors" vs "Oumi's energie van ander niveau": hilarisch tafereel met Marokkaanse vibes ten huize Evenepoel

30/11
Nys ziet groot verschil met Van der Poel en Van Aert: "Onmogelijk"

Nys ziet groot verschil met Van der Poel en Van Aert: "Onmogelijk"

01/12
Had hij niet zelf kunnen winnen? Van der Haar onthult waarom hij vol de kaart van Nys trok

Had hij niet zelf kunnen winnen? Van der Haar onthult waarom hij vol de kaart van Nys trok

01/12
Thibau Nys is niet op andere gedachten te brengen en moet fans teleurstellen

Thibau Nys is niet op andere gedachten te brengen en moet fans teleurstellen

01/12
Cameron Mason verbijt de teleurstelling na derde plaats: "Niet over liegen"

Cameron Mason verbijt de teleurstelling na derde plaats: "Niet over liegen"

01/12
Mathieu van der Poel zorgt voor hilariteit en plaagt vaste trainingsmakker: "Naar wie stuur ik mijn factuur?"

Mathieu van der Poel zorgt voor hilariteit en plaagt vaste trainingsmakker: "Naar wie stuur ik mijn factuur?"

01/12
Toch confrontatie op komst? Uitspraken Primoz Roglic kunnen het doen botsen met Remco Evenepoel

Toch confrontatie op komst? Uitspraken Primoz Roglic kunnen het doen botsen met Remco Evenepoel

30/11
Renner Alpecin-Deceuninck wordt geprikkeld door het programma van uitgerekend Mathieu van der Poel

Renner Alpecin-Deceuninck wordt geprikkeld door het programma van uitgerekend Mathieu van der Poel

30/11
Niets dan positieve commentaren over Remco Evenepoel, maar zit er een addertje onder het gras?

Niets dan positieve commentaren over Remco Evenepoel, maar zit er een addertje onder het gras?

30/11
Kan hij samenwerken met Lipowitz? Evenepoel zegt wat hun grootste verschil is

Kan hij samenwerken met Lipowitz? Evenepoel zegt wat hun grootste verschil is

30/11
📷 Hij blijft overal opduiken: Pogacar onthult of hij wel echt vakantie heeft gehad

📷 Hij blijft overal opduiken: Pogacar onthult of hij wel echt vakantie heeft gehad

30/11
Dit moet Evenepoel niet doen in Milaan-Sanremo: "Dan zal het héél moeilijk worden"

Dit moet Evenepoel niet doen in Milaan-Sanremo: "Dan zal het héél moeilijk worden"

30/11
De geruchten weggeblazen: gaat Nieuwenhuis naar ploeg van Jurgen Mettepenningen of niet?

De geruchten weggeblazen: gaat Nieuwenhuis naar ploeg van Jurgen Mettepenningen of niet?

30/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Thibau Nys Remco Evenepoel Wout Van Aert Tadej Pogacar Tim Merlier Bart Wellens Joris Nieuwenhuis Tom Boonen Johan Bruyneel Primoz Roglic Lars Van Der Haar Eli Iserbyt Tibor Del Grosso Joao Almeida Freddy Ovett Thijs Zonneveld Romain Bardet Biniam Girmay Toon Aerts

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved