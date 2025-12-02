Na Nys haakt ook Aerts af voor Wereldbeker, bondscoach kiest twee verrassende vervangers

Net als Thibau Nys staat ook Toon Aerts zondag niet aan de start van de derde manche in de Wereldbeker. Hij geeft de voorkeur aan een stage.

Bondscoach Angelo De Clercq heeft de selectie voor de derde manche van de Wereldbeker in het Italiaanse Terralba bekendgemaakt. Zoas verwacht is leider Thibau Nys er niet bij, maar ook Toon Aerts haakt dus af.

Aerts en Nys op stage in Spanje

Sinds zijn Europese titel loopt het wat minder bij Aerts. In Hamme werd hij twaalfde, in Merksplas pas 20ste. Een dag na Merksplas moest Aerts wel ziek forfait geven voor Hamme. In Tabor werd hij achtste, in Flamanville twaalfde.

Net als Thibau Nys komt Aerts dus zondag niet aan de start door een stage in Spanje. Door hun afwezigheid zitten er enkele opvallende namen in de selectie van De Clercq. Vooral Wout Janssen en Mats Vanden Eynde vallen op.

Janssen en Vanden Eynde debuteren in Wereldbeker

Janssen (23) is aan zijn tweede profjaar bezig en rijdt bij Cyclis-Van den Plas, het wordt voor hem zijn eerste manche in de Wereldbeker bij de profs. Vanden Eynde (18) is pas eerstejaars belofte en rijdt bij Baloise Glowi Lions.

Lees ook... Bart Wellens geeft duidelijke opdracht aan Thibau Nys als Mathieu van der Poel zal crossen›Verder staan ook Yordi Corsus, Witse Meeussen, Laurens Sweeck, Toon Vandebosch, Victor Van De Putte, Niels Vandeputte, Michael Vanthourenhout en Joran Wyseure zondag aan de start in Terralba