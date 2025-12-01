OFFICIEEL: Van Aert daagt Van der Poel vijf keer uit, maar zet al vroeg punt achter zijn seizoen

Visma-Lease a Bike heeft de crosskalender van Wout van Aert bekendgemaakt. In totaal zou Van Aert zo'n acht crossen rijden en komen er vijf duels met Van der Poel, maar rijdt Van Aert geen WK.

Vrijdag maakte Mathieu van der Poel zijn crosskalender al bekend, enkele dagen later doet ook Wout van Aert dat. Zijn ploeg Visma-Lease a Bike kondigde aan dat Van Aert op 20 december zijn rentree maakt in Antwerpen.

Daar staat meteen een eerste duel met Mathieu van der Poel te wachten, die wellicht al een week eerder in Namen aan zijn seizoen begint. Daarna staan er nog vier duels met Van der Poel op de agenda.

Ook in Hofstade (22 december), Loenhout (29 december), Mol (2 januari) en Zonhoven (4 januari) zullen Van Aert en Van der Poel het tegen elkaar opnemen. Van Aert rijdt ook nog drie andere crossen.

Van Aert slaat WK veldrijden over

In Heusden-Zolder (23 december), Dendermonde (28 december) en op het BK moet Van Aert de Nederlander niet vrezen. Voor Van Aert wordt het zijn eerste deelname aan het BK sinds 2022, hij werd al vijf keer Belgisch kampioen.

Lees ook... Van Aert geeft meer uitleg bij crosskalender en legt zijn keuze voor BK veldrijden uit›Het BK op 11 januari zou (voorlopig?) echter de laatste cross zijn deze winter van Van Aert. Het WK in Hulst op 1 februari laat hij dus links liggen, al besliste Van Aert dit jaar ook pas een week voordien om deel te nemen.

Veldritprogramma Wout van Aert

Antwerpen 20/12

Hofstade 22/12

Heusden-Zolder 23/12

Dendermonde 28/12

Loenhout 29/12

Mol 2/1

Zonhoven 4/1

Belgisch kampioenschap in Beringen 11/1