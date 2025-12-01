Johan Bruyneel is hard voor Remco Evenepoel: "Zie geen voordelen, enkel veel risico"

Staat Remco Evenepoel volgend jaar voor het eerst aan de start in de Ronde van Vlaanderen? Johan Bruyneel vindt het alvast een slecht idee.

Maakt Remco Evenepoel volgend voorjaar zijn debuut in monumenten zoals Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen. Het is alvast een van de opties die op tafel ligt bij Red Bull-BORA-hansgrohe.

Bruyneel wil Evenepoel niet in Ronde van Vlaanderen

Een deelname aan Milaan-Sanremo, waar Evenepoel een vrije rol zou krijgen en Van Gils kopman zou zijn, zou echter waarschijnlijker zijn dan de Ronde van Vlaanderen. Volgens Johan Bruyneel de juiste keuze.

Hij ziet Evenepoel liever niet aan de start komen in de Ronde van Vlaanderen. "Ik ben absoluut geen fan van het idee", zegt Bruyneel bij The Move+. "Remco is geen Pogacar. De Ronde van Vlaanderen is zo'n speciale koers: ik zie geen voordelen, enkel veel risico's."

Te veel risco voor Evenepoel?

"Evenepoel is al niet de beste in positionering, en als er een koers is waar positionering belangrijk is... Zelfs als je er woont: vergeet het. Ik woonde onderaan de Bosberg, heb de Ronde van Vlaanderen één keer gereden.

"Daarna zei ik: ik kom nooit meer terug voor deze krankzinnige koers." Bruyneel wijst er ook op dat Evenepoel een zware valpartij en bijhorende blessures wel kan missen. "Hij heeft niet nog zo iets nodig."