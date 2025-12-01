Johan Bruyneel is hard voor Remco Evenepoel: "Zie geen voordelen, enkel veel risico"

Johan Bruyneel is hard voor Remco Evenepoel: "Zie geen voordelen, enkel veel risico"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Staat Remco Evenepoel volgend jaar voor het eerst aan de start in de Ronde van Vlaanderen? Johan Bruyneel vindt het alvast een slecht idee.

Maakt Remco Evenepoel volgend voorjaar zijn debuut in monumenten zoals Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen. Het is alvast een van de opties die op tafel ligt bij Red Bull-BORA-hansgrohe. 

Bruyneel wil Evenepoel niet in Ronde van Vlaanderen

Een deelname aan Milaan-Sanremo, waar Evenepoel een vrije rol zou krijgen en Van Gils kopman zou zijn, zou echter waarschijnlijker zijn dan de Ronde van Vlaanderen. Volgens Johan Bruyneel de juiste keuze. 

Hij ziet Evenepoel liever niet aan de start komen in de Ronde van Vlaanderen. "Ik ben absoluut geen fan van het idee", zegt Bruyneel bij The Move+. "Remco is geen Pogacar. De Ronde van Vlaanderen is zo'n speciale koers: ik zie geen voordelen, enkel veel risico's."

Te veel risco voor Evenepoel?

"Evenepoel is al niet de beste in positionering, en als er een koers is waar positionering belangrijk is... Zelfs als je er woont: vergeet het. Ik woonde onderaan de Bosberg, heb de Ronde van Vlaanderen één keer gereden.

Lees ook... "Remco is nors" vs "Oumi's energie van ander niveau": hilarisch tafereel met Marokkaanse vibes ten huize Evenepoel"Daarna zei ik: ik kom nooit meer terug voor deze krankzinnige koers." Bruyneel wijst er ook op dat Evenepoel een zware valpartij en bijhorende blessures wel kan missen. "Hij heeft niet nog zo iets nodig."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel
Johan Bruyneel

Meer nieuws

Heeft Jurgen Foré hem al gebeld? Tom Boonen onthult of hij terugkeert naar Soudal Quick-Step

Heeft Jurgen Foré hem al gebeld? Tom Boonen onthult of hij terugkeert naar Soudal Quick-Step

16:00
Rijdt Van Aert toch het WK veldrijden? Herygers zegt wat de doorslag zal geven

Rijdt Van Aert toch het WK veldrijden? Herygers zegt wat de doorslag zal geven

15:00
"Dat is niet gebeurd": Bart Wellens is kritisch voor teleurstellende Toon Aerts

"Dat is niet gebeurd": Bart Wellens is kritisch voor teleurstellende Toon Aerts

14:00
Vier keer met drie aan de start én Nys ontloopt Van der Poel en Van Aert bijna niet meer

Vier keer met drie aan de start én Nys ontloopt Van der Poel en Van Aert bijna niet meer

13:30
OFFICIEEL: Biniam Girmay heeft na vertrek bij Intermarché-Wanty een nieuwe ploeg

OFFICIEEL: Biniam Girmay heeft na vertrek bij Intermarché-Wanty een nieuwe ploeg

12:30
Van Aert geeft meer uitleg bij crosskalender en legt zijn keuze voor BK veldrijden uit

Van Aert geeft meer uitleg bij crosskalender en legt zijn keuze voor BK veldrijden uit

11:30
OFFICIEEL: Van Aert daagt Van der Poel vijf keer uit, maar zet al vroeg punt achter zijn seizoen

OFFICIEEL: Van Aert daagt Van der Poel vijf keer uit, maar zet al vroeg punt achter zijn seizoen

10:25
"Remco is nors" vs "Oumi's energie van ander niveau": hilarisch tafereel met Marokkaanse vibes ten huize Evenepoel

"Remco is nors" vs "Oumi's energie van ander niveau": hilarisch tafereel met Marokkaanse vibes ten huize Evenepoel

20:00
Nys ziet groot verschil met Van der Poel en Van Aert: "Onmogelijk"

Nys ziet groot verschil met Van der Poel en Van Aert: "Onmogelijk"

10:00
Zonneveld kritisch voor "egoïst" Pogacar: "Was op het randje"

Zonneveld kritisch voor "egoïst" Pogacar: "Was op het randje"

09:00
Had hij niet zelf kunnen winnen? Van der Haar onthult waarom hij vol de kaart van Nys trok

Had hij niet zelf kunnen winnen? Van der Haar onthult waarom hij vol de kaart van Nys trok

08:30
Thibau Nys is niet op andere gedachten te brengen en moet fans teleurstellen

Thibau Nys is niet op andere gedachten te brengen en moet fans teleurstellen

08:00
Cameron Mason verbijt de teleurstelling na derde plaats: "Niet over liegen"

Cameron Mason verbijt de teleurstelling na derde plaats: "Niet over liegen"

07:35
Mathieu van der Poel zorgt voor hilariteit en plaagt vaste trainingsmakker: "Naar wie stuur ik mijn factuur?"

Mathieu van der Poel zorgt voor hilariteit en plaagt vaste trainingsmakker: "Naar wie stuur ik mijn factuur?"

07:00
Toch confrontatie op komst? Uitspraken Primoz Roglic kunnen het doen botsen met Remco Evenepoel

Toch confrontatie op komst? Uitspraken Primoz Roglic kunnen het doen botsen met Remco Evenepoel

18:30
Renner Alpecin-Deceuninck wordt geprikkeld door het programma van uitgerekend Mathieu van der Poel

Renner Alpecin-Deceuninck wordt geprikkeld door het programma van uitgerekend Mathieu van der Poel

21:30
Niets dan positieve commentaren over Remco Evenepoel, maar zit er een addertje onder het gras?

Niets dan positieve commentaren over Remco Evenepoel, maar zit er een addertje onder het gras?

17:00
Kan hij samenwerken met Lipowitz? Evenepoel zegt wat hun grootste verschil is

Kan hij samenwerken met Lipowitz? Evenepoel zegt wat hun grootste verschil is

30/11
Visma-Lease a Bike in de problemen? Johan Bruyneel onthult monsterverlies

Visma-Lease a Bike in de problemen? Johan Bruyneel onthult monsterverlies

30/11
Dit moet Evenepoel niet doen in Milaan-Sanremo: "Dan zal het héél moeilijk worden"

Dit moet Evenepoel niet doen in Milaan-Sanremo: "Dan zal het héél moeilijk worden"

30/11
De geruchten weggeblazen: gaat Nieuwenhuis naar ploeg van Jurgen Mettepenningen of niet?

De geruchten weggeblazen: gaat Nieuwenhuis naar ploeg van Jurgen Mettepenningen of niet?

30/11
Benji Naesen ontketent discussie op sociale media: knalprestaties Van Aert en Van der Poel nog niet vergeten

Benji Naesen ontketent discussie op sociale media: knalprestaties Van Aert en Van der Poel nog niet vergeten

30/11
Van der Poel én Pogacar moeten voor historische kantelpunt zorgen in het veldrijden

Van der Poel én Pogacar moeten voor historische kantelpunt zorgen in het veldrijden

30/11
Demi Vollering waarschuwt Kopecky en co voor 2026: "Ik wil winnen"

Demi Vollering waarschuwt Kopecky en co voor 2026: "Ik wil winnen"

30/11
📷 Hij blijft overal opduiken: Pogacar onthult of hij wel echt vakantie heeft gehad

📷 Hij blijft overal opduiken: Pogacar onthult of hij wel echt vakantie heeft gehad

30/11
Romain Bardet maakt zich grote zorgen over toptalent: "Er heerst een zekere hysterie"

Romain Bardet maakt zich grote zorgen over toptalent: "Er heerst een zekere hysterie"

30/11
"Dat is het probleem": Frank Hoste weet waarom sprinters minder kansen krijgen op het WK

"Dat is het probleem": Frank Hoste weet waarom sprinters minder kansen krijgen op het WK

30/11
Heeft Remco Evenepoel in een depressie gezeten? Eindelijk spreekt hij er zelf over

Heeft Remco Evenepoel in een depressie gezeten? Eindelijk spreekt hij er zelf over

29/11
Joao Almeida wijst collega's stevig met de vinger: "Ze weten niet wat ze doen"

Joao Almeida wijst collega's stevig met de vinger: "Ze weten niet wat ze doen"

30/11
Niels Albert over toekomst van Eli Iserbyt: "Hoe grof dat ook klinkt"

Niels Albert over toekomst van Eli Iserbyt: "Hoe grof dat ook klinkt"

30/11
Wout van Aert is grote fan van het systeem: dit is waarom het voor hem van goudwaarde is

Wout van Aert is grote fan van het systeem: dit is waarom het voor hem van goudwaarde is

30/11
Oumi helpt Remco Evenepoel op een wat ongewone manier: "Ze moet dat nu niet meer doen"

Oumi helpt Remco Evenepoel op een wat ongewone manier: "Ze moet dat nu niet meer doen"

29/11
Wat is hier aan de hand? Mysterieuze boodschap over Wout van Aert: "Ik kan niet wachten"

Wat is hier aan de hand? Mysterieuze boodschap over Wout van Aert: "Ik kan niet wachten"

29/11
Dit is het geheim en de grote kracht achter het succes van Remco Evenepoel en Tadej Pogacar

Dit is het geheim en de grote kracht achter het succes van Remco Evenepoel en Tadej Pogacar

29/11
Laat deze renner het afweten ten opzichte van Wout van Aert? José De Cauwer geeft zijn ongezouten mening

Laat deze renner het afweten ten opzichte van Wout van Aert? José De Cauwer geeft zijn ongezouten mening

29/11
Mathieu van der Poel geprikkeld door onsportieve actie

Mathieu van der Poel geprikkeld door onsportieve actie

29/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Remco Evenepoel Thibau Nys Tadej Pogacar Jose De Cauwer Joris Nieuwenhuis Johan Bruyneel Tom Boonen Tim Merlier Primoz Roglic Lars Van Der Haar Toon Aerts Eli Iserbyt Wilfried Peeters Joao Almeida Romain Bardet Adrie Van Der Poel Demi Vollering Marc Sergeant

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved