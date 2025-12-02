Alle hoop de kop ingedrukt? Bondscoach De Clercq vreest voor Van Aert

Wout van Aert heeft op dit moment het WK veldrijden niet op zijn programma staan. Bondscoach Angelo De Clercq vreest dat daar nog weinig aan zal veranderen.

Begin dit jaar verraste bondscoach Angelo De Clercq iedereen met de deelname van Wout van Aert aan het WK in Liévin. Dat stond toen niet op zijn programma, maar Van Aert week van zijn plan af en reed toch het WK.

Bondscoach houdt plekje vrij voor Van Aert

De Clercq hield toen een plekje over voor Van Aert in zijn selectie en lijkt dat ook nu te doen. Zolang de deadline niet verstreken is en de inschrijvingen niet zijn afgesloten, blijft voor hem alles mogelijk.

"Voor iemand als Wout kan je altijd iets extra’s doen", zegt De Clercq bij WielerFlits. Toch verwacht De Clercq niet dat Van Aert twee jaar op rij van zijn plannen zal afwijken, want dat is atypisch voor Van Aert.

De Clercq vreest voor WK-deelname Van Aert

Hij gaat namelijk heel planmatig te werk en heeft die structuur ook nodig om zijn beste niveau te halen in het voorjaar volgens De Clercq. Van Aert zou volgend voorjaar ook opnieuw de Strade Bianche en Milaan-Sanremo willen rijden.

Als Van Aert een plan maakt, dan houdt hij zich daar ook vaak aan. "Ik wacht daarom nog even af om te zien of de plannen nog worden gewijzigd." De eerste duels met Van der Poel zullen al veel leren over de mogelijke kansen van Van Aert op het WK.