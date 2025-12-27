📷 Geen cross, maar Van Aert en Van der Poel trotseren wel de kou

Een zaterdag zonder cross, maar Mathieu van der Poel en Wout van Aert kwamen wel in actie. Ze gingen allebei trainen in vriestemperaturen.

Na zijn eerste drie wedstrijden in Antwerpen, Hofstade en Heusden-Zolder last Wout van Aert een korte pauze in waarin hij vier dagen geen cross rijdt. Toch trok Van Aert elke dag, ook op kerstdag, naar buiten om te trainen.

Dat was ook zaterdag het geval. Van Aert vertrok iets na tien uur 's ochtens voor een training van zo'n 73 kilometer met toekomstig ploegmaat Timo Kielich en dat bij een gevoelstemperatuur van -6°C.

"Bijpompen", schreef Van Aert op Strava na zijn tocht van iets meer dan twee uur aan een gemiddelde van 33 km/u. Geen al te lange training, want zondag komt hij in actie in de Wereldbeker van Dendermonde.

Van der Poel past voor Dendermonde, wel duel in Loenhout

Mathieu van der Poel past dan weer voor Dendermonde en houdt zich aan zijn plannen. Ook de Nederlander ging trainen in de kou, de wereldkampioen deelde een foto op zijn sociale media.

Maandag in Loenhout staat een derde confrontatie tussen Van der Poel en Van Aert op het programma. Krijgen we dan wel een eerste echt duel van het seizoen tussen de Grote Twee?



