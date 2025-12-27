Bondscoach De Clercq komt met korte update over Eli Iserbyt

Voor Eli Iserbyt zijn het moeilijke feestdagen. Hij staat al bijna een jaar aan de kant en er is volgens bondscoach Angelo De Clercq niet snel beterschap in zicht.

Zo'n twee weken geleden in Kortrijk gaf ploegmanager Jurgen Mettepenningen een laatste stand van zaken over Eli Iserbyt. Hij zei toen dat het vooral afwachten is, maar dat Iserbyt dit jaar niet meer in actie zou komen.

"We steunen hem ook mentaal, want het is niet makkelijk. We ondersteunen hem waar we kunnen, maar voor ons is het makkelijk praten. Hem steunen, veel meer kunnen we voorlopig niet doen", zei Mettepenningen toen.

Hoe gaat het met Eli Iserbyt?

In Gavere maakte Belgisch bondscoach Angelo De Clercq duidelijk dat er niet snel beterschap lijkt te komen bij Iserbyt. "Het gaat niet zo goed, het ziet er niet er niet naar uit dat Eli op korte termijn zal kunnen koersen", zei hij bij VRT1.

"Het blijft gewoon afwachten hoe alles zal evolueren, maar het blijft bijzonder jammer dat het veldrijden twee kampioenen moet missen op dit moment. Van Empel bij de vrouwen en in België is dat Eli Iserbyt. We missen toch een superkampioen zoals Eli."



Zelf heeft bondscoach niet al te veel contact met Iserbyt, hij wil hem ook niet lastig vallen door telkens te vragen hoe het met hem is. "Dat contact verloopt vooral via mijn vader (Mario De Clercq, nvdr.), die een goede band met Eli heeft."