Ook door Van der Poel? Roodhooft trekt aan de alarmbel over de cross

Gaat het goed of slecht met het veldrijden? Philip Roodhooft, algemeen manager van Alpecin-Deceuninck, zit in het pessimistische kamp.

Met onder meer zo'n 17.000 toeschouwers in Hofstade en in Gavere ook meer dan 10.000 bezoekers is het veldrijden nog altijd populair, maar toch verdoezelen die hoge aantallen ook enkele problemen.

Zo is er van spanning geen sprake meer, zowel bij de vrouwen als de mannen. Lucinda Brand boekte tien overwinningen op rij en won al veertien keer dit seizoen, Mathieu van der Poel won ook vijf keer op rij sinds zijn rentree.

Daarnaast zijn er problemen met het vinden van sponsors. Ridley Racing Team stopt op 1 januari, daarnaast dreigen Frans kampioene Amandine Fouquenet en Ryan Kamp zonder ploeg te vallen in 2026.

Roodhooft ziet problemen in de cross

"Het gaat niet goed met de cross", zegt Philip Roodhooft dan ook bij Het Nieuwsblad. De broers Roodhooft zijn met Alpecin-Deceuninck, Crelan-Corendon en Seven Racing broodheer van heel wat crossers.

Ook de vele crossers die na het WK hun focus naar de weg zullen verleggen en steeds meer crossen die achter een betaalmuur verdwijnen zijn problemen die het veldrijden geen goed doen. Een makkelijke oplossing ligt echter niet voor de hand.