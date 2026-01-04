Hierdoor wordt het nog extra speciaal: Van der Poel trekt naar Zonhoven als een gewaarschuwd man

Hierdoor wordt het nog extra speciaal: Van der Poel trekt naar Zonhoven als een gewaarschuwd man
Foto: © photonews

Zonhoven is altijd een speciale cross en daar mogen we Mathieu van der Poel terug in het veld verwachten. Een duel met Wout van Aert komt er echter niet.

Nochtans stond de Wereldbekermanche in Zonhoven ook op het programma van Van Aert. De Belg van Visma-Lease a Bike zag door zijn valpartij in Mol, en het enkelbreukje dat hij hierbij opliep, een abrupt einde komen aan zijn veldritseizoen. Van der Poel was op het moment van zijn val met Van Aert op pad en weet hoe gevaarlijk het kan zijn.

Dat gevaar komt voort uit de weersomstandigheden: vooral als het glad ligt, lopen de renners risico's. Van der Poel vond de eerste sneeuwcross van het seizoen vorige vrijdag geen al te aangename ervaring en moet zich nu voor de tweede keer voor zo'n type cross opmaken. Hij weet immers nu al dat er ook in Zonhoven sprake zal zijn van sneeuw.

Parcours in Zonhoven volledig ondergesneeuwd

Op het X-account van de Wereldbeker veldrijden deelde de UCI een video met beelden van de omloop in Zonhoven uit de lucht. "Nog één keertje slapen", werd er al uitgekeken naar de wedstrijd in Zonhoven. De kijkers van het filmpje kregen een parcours te zien dat haast volledig besneeuwd is. De crossers weten dus dat ze weer in de sneeuw aan de bak moeten.

Enig voordeel: het is misschien toch een tikkeltje veiliger als er al een laagje sneeuw ligt. Dat lijkt minder gevaarlijk dan met smeltende sneeuw geconfronteerd te worden. In elk geval zullen Van der Poel, Thibau Nys en Tibor Del Grosso wel uitkijken: niemand die zoals Van Aert zijn voorbereiding op het wegseizoen verstoord wil zien.

Lees ook... Ondanks het gebibber: Mathieu van der Poel heeft ook heel goed en geruststellend nieuws

Extra pigment in Zonhoven

De cross in Zonhoven is altijd een speciale belevenis door de befaamde Kuil van Zonhoven, waar het voor renners en rensters al lastig genoeg is om veilig naar beneden te duiken en waar ze door een massa fans toegejuicht worden. De sneeuw zorgt nu nog voor een extra pigment. 

