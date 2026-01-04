Toon Aerts wijst op cruciale fout bij concurrenten én vreest terecht dat ze ervan leren

Foto: © photonews

Toon Aerts ziet dat zeker niet alle concurrenten foutloos blijven. Dan gaat het niet zozeer over manoeuvres in het veld, maar over het voorbereid zijn op alle weersomstandigheden.

Met vier topvijfnoteringen in zijn laatste vijf crossen lijkt Toon Aerts na een mindere periode weer aan de betere hand. In Mol was hij zelfs tweede. Hij ging best goed om met de koude en de sneeuw. Renners als Niels Vandeputte en Toon Vandebosch reden er zonder handschoenen rond: dat was wellicht niet de meest verstandige zet.

Vandeputte eindigde buiten de top tien, wat niet van zijn gewoonte is. Vandebosch kreeg een DNF achter zijn naam. Aerts schetst wat echt te vermijden was in Mol. "Op zich valt de koude nog wel mee om zonder handschoenen te rijden. Bij de start was er echt nog wel sprake van dooiwater. Als je dan nat wordt, krijg je echt wel koud."

Vandeputte en Vandebosch nu gewaarschuwd

Door die geachte nam Aerts zelf alvast de nodige maatregelen. Hij liet helemaal niets aan het toeval over. "Ik had vlak voor mijn opwarming nog snel extra beenstukken aangetrokken. Dat was zeker geen slechte keuze. Als die mannen dan zonder handschoenen rijden, denk ik dat het een kleine fout is. Maar tegen volgende week zijn ze gewaarschuwd."

Die laatste zin is een knippog richting het BK, ervan uitgaande dat de weeromstandigheden daar hetzelfde zouden zijn. De inschatting van Aerts dat ze nu gewaarschuwd zijn, is in elk geval de realiteit gebleken bij Vandeputte. De renner van Alpecin-Premier Tech reed gisteren in Gullegem zonder handschoenen en won pardoes de cross.

Vandebosch niet in Gullegem

Bij Vandebosch moet het nog blijken welke lessen hij er al dan niet uit trekt. Net als Aerts besloot hij om te passen voor de Superprestige in Gullegem. Het is immers al een hele drukke periode geweest, dat geldt voor iedereen.   

