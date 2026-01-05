'Jonas Vingegaard heeft knoop doorgehakt over zijn programma'

Volgende week wordt het programma van de renners van Visma-Lease a Bike voorgesteld. Jonas Vingegaard zou in 2026 twee grote rondes rijden.

Na het Spaanse Marca vorige week staat het nu ook voor het Deense Feltet vast dat Jonas Vingegaard dit jaar voor het eerst aan de start zal staan van de Giro. Dat zouden bronnen dicht bij de Deen bevestigen.

Eerste deelname Vingegaard aan de Giro

"De beslissing is genomen en zal volgende week tijdens de mediadag van Visma-Lease a Bike worden onthuld", stelt Feltet. Op 13 januari organiseert Visma-Lease a Bike een mediadag in het Spaanse La Nucia.

Dat Vingegaard de Giro zou rijden, is geen verrassing. De Deen won in 2022 en 2023 de Tour en zette vorig jaar ook de Vuelta op zijn palmares. De Giro is de enige grote ronde die ontbreekt om zijn trilogie te voltooien.

Vingegaard vs Almeida in de Giro

Al in oktober sprak Vingegaard zijn wens uit om in 2026 de Giro voor het eerst in zijn carrière te rijden, al besefte hij toen dat de Tour het belangrijkste blijft voor Visma-Lease a Bike. De Deen lijkt dan toch zijn zin te krijgen.



In de Giro moet Vingegaard het alvast niet opnemen tegen Remco Evenepoel en Tadej Pogacar. Joao Almeida, de nummer twee van de Vuelta vorig jaar, staat wel aan de start.