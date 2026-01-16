Mathieu van der Poel geeft reden voor zijn opmerkelijke forfait in Benidorm

Mathieu van der Poel geeft reden voor zijn opmerkelijke forfait in Benidorm
Naar Mathieu van der Poel zullen we in Benidorm niet moeten zoeken. Hij komt in de Wereldbekermanche niet aan de start.

Het is een beslissing die in lijn der verwachtingen lag, maar tegelijkertijd best opmerkelijk blijft. Van der Poel zette Benidorm aanvankelijk op zijn kalender onder voorbehoud. Hij plaatste er dus meteen een vraagteken bij en verklaarde in de loop van het seizoen dat de kans dat hij verstek zou geven groter was dan de kans op een deelname.

Inmiddels is de knoop definitief doorgehakt en heeft Alpecin-Premier Tech meegedeeld dat Van der Poel de Wereldbekermanche in Benidorm niet betwist. Opvallend, aangezien hij toch opnieuw aan het trainen is Spanje. De wereldkampioen veldrijden heeft deze keer beslist om er niet tussendoor een veldrit in de omgeving bij te nemen. 

Van der Poel heeft duurtrainingen nodig

Bij Het Laatste Nieuws verklaart hij waarom hij dit besluit genomen heeft. "Omdat ik de duurtraining, die ik de voorbije maand met dat crossen heb moeten missen, nu echt wel nodig heb in het vooruitzicht van het klassieke voorjaar op de weg. Heel veel uren kloppen dus, met hier en daar de nodige rustpauzes tussen. Tot in Maasmechelen, jongens!"

Dat wordt inderdaad zijn eerstvolgende cross. Daarna houdt hij in Hoogerheide dan nog een generale competitie voor het WK veldrijden in Hulst. Daar wil hij de eerste veldrijder uit de geschiedenis worden die acht wereldtitels achter zijn naam krijgt. Als hem dat lukt, lijkt dat de kans te vergroten dat VDP minstens eens een veldritwinter skipt.

Keuze Van der Poel en Alpecin-Premier Tech duidelijk

Lees ook... Verstrynge verdedigt afzegging voor WK tegen Van der Poel
De beslissing om Benidorm al dan niet te rijden ging sowieso een keuze zijn tussen wegtrainingen en een extra crossprikkel. Het is nu duidelijk wat Van der Poel en zijn ploeg Alpecin-Premier Tech voorop hebben gesteld. 

