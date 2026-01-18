Niet iedereen meteen mee: Van der Poel drukt door ondanks twijfels bij zijn trainer

Mathieu van der Poel heeft overleg gepleegd met zijn trainer en die was het niet onmiddellijk met hem eens. Er kwam dus overtuigingskracht bij te kijken.

Inmiddels weten we dat Van der Poel deels aan de start kwam in Benidorm omdat zijn ploegmaats bij Alpecin-Premier Tech hierop aandringen. Dat betekende niet dat zijn hele entourage ook meteen mee was in dat verhaal. "Ik moest vooral mijn trainer Tom overtuigen. Dat was het moeilijkste van al", onthult Van der Poel bij PlaySports

Uiteraard zal een trainer van een renner met het profiel van Van der Poel erop toezien dat hij op schema zit voor het nieuwe wegseizoen. Zaterdag was het echter beginnen regenen, waardoor Van der Poel sowieso een rustdag zou moeten nemen; Dat maakte het idee van te crossen aanlokkelijker. "Dat heeft ook wel meegespeeld."

Trainer van Van der Poel is gezwicht

Mathieu van der Poel heeft figuurlijk gesproken echt wel zijn gewicht in de schaal moeten leggen om af te dwingen wat hij wou. Daar konden zijn ploegmaats hem dan weer niet bij helpen. "Het was niet zo makkelijk, maar uiteindelijk is het toch gelukt om er bij te zijn." Zijn trainer heeft finaal dan toch maar toegegeven aan de wensen van Mathieu.

Van der Poel maakte er dan wel een zaak van om naar de locatie van de cross in Benidorm te fietsen. Die is zo'n veertig kilometer verwijderd van de basis van Alpecin-Premier Tech in Spanje. Heeft hij zo zijn coach gerust kunnen stellen? "Dat was niet genoeg voor vandaag." Dat kan dus niet als een goedmakertje beschouwd worden. 

Van der Poel moet wellicht bijtrainen

Van der Poel weet wat dit betekent: hij zal bij moeten trainen, zodat hij verspreid over een aantal dagen toch aan het aantal kilometers komt dat hij en zijn entourage voor ogen hadden. "Ik zal het morgen moeten oplossen, vrees ik", lacht VDP. 

