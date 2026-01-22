Een spannende Tour de France: hiermee moet Red Bull-BORA-hansgrohe heel goed opletten

Een spannende Tour de France: hiermee moet Red Bull-BORA-hansgrohe heel goed opletten
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Axel Merckx geeft een inschatting van de krachtsverhoudingen richting de komende Tour de France. Hij benadrukt dat nuance nodig blijft en dat meerdere factoren de spanning van de wedstrijd zullen bepalen.

Dominantie van Pogacar en rol van Red Bull‑BORA‑hansgrohe

Merckx verwijst eerst naar de vorm van de Sloveense topfavoriet. “Als Tadej Pogacar op hetzelfde niveau zit als vorig jaar, zie ik eerlijk gezegd niet wie hem echt kan bedreigen”, vertelt hij aan La Dernière Heure. Hij koppelt dat aan het feit dat Pogacar de vorige Tour beëindigde met fysieke hinder, wat volgens hem de indruk van zijn niveau nog versterkt.

Daarna bespreekt hij de mogelijkheden van Red Bull‑BORA‑hansgrohe. Het duo Evenepoel‑Lipowitz ziet hij als een strategisch wapen, op voorwaarde dat het optimaal wordt ingezet. “Als die twee goed samenwerken en tactisch gevoel tonen, hebben ze alles in huis om het hem lastig te maken.” De ploeg moet volgens hem vooral verstandig omgaan met die combinatie, wat niet gemakkelijk wordt met twee renners die de beste willen zijn.

Merckx benadrukt dat de tactische afstemming tussen beide renners bepalend kan zijn. De samenwerking moet volgens hem leiden tot drukmomenten die Pogacar kunnen ontregelen, al blijft dat afhankelijk van koerssituaties.

Vingegaards voorbereiding en drukfactor

Merckx verwijst ook naar de aanpak van Jonas Vingegaard. “Ik las dat Vingegaard denkt dat de Giro hem kan helpen om sterker aan de Tour te beginnen.” Hij erkent dat eerdere combinaties van grote rondes de Deen goed zijn bevallen, maar plaatst daar een kanttekening bij.

Lees ook... "Hoe ik Pogacar ga kloppen?" Jorgenson beantwoordt de vraag van één miljoen
Volgens Merckx is de druk van de Tour echter niet te vergelijken met die van andere rittenkoersen. Dat verschil kan volgens hem een bepalende factor worden in de manier waarop Vingegaard de Tour benadert. “Wat Vingegaard zou kunnen bevrijden, is het winnen van de Giro en daardoor veel ontspannener aan de Tour beginnen”, besluit hij. In dat scenario zou zijn seizoen volgens Merckx al geslaagd zijn, wat de mentale belasting kan verlagen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France
Tadej Pogacar
Jonas Vingegaard Rasmussen
Axel Merckx

Meer nieuws

"Hoe ik Pogacar ga kloppen?" Jorgenson beantwoordt de vraag van één miljoen

"Hoe ik Pogacar ga kloppen?" Jorgenson beantwoordt de vraag van één miljoen

18:30
"Hoe ik mezelf zie?" Is dit de nieuwe Evenepoel bij Quick-Step?

"Hoe ik mezelf zie?" Is dit de nieuwe Evenepoel bij Quick-Step?

15:00
Axel Merckx is overtuigd dat Lotto-Intermarché veel geld op tafel legde voor Belgisch renner

Axel Merckx is overtuigd dat Lotto-Intermarché veel geld op tafel legde voor Belgisch renner

18:00
Marc Sergeant doet boekje open over toprenner: "Hij begreep de ongeschreven regels niet"

Marc Sergeant doet boekje open over toprenner: "Hij begreep de ongeschreven regels niet"

20:30
'Afgang voor Evenepoel? Uitspraak over nieuwe ploeg klopt niet'

'Afgang voor Evenepoel? Uitspraak over nieuwe ploeg klopt niet'

12:00
Wordt het WK veldrijden een flop qua ticketverkoop nu Wout van Aert niet komt?

Wordt het WK veldrijden een flop qua ticketverkoop nu Wout van Aert niet komt?

20:00
"Belangrijk dat ze het van elkaar weten": Bondscoach spreekt klare taal richting Evenepoel en Van Aert

"Belangrijk dat ze het van elkaar weten": Bondscoach spreekt klare taal richting Evenepoel en Van Aert

16:30
Aanbiedingen op tafel voor werkloze Julien Vermote: "Maar ik heb die mindset niet"

Aanbiedingen op tafel voor werkloze Julien Vermote: "Maar ik heb die mindset niet"

19:00
Evenepoel en Planckaert verbraken contract: Foré speelde het hard

Evenepoel en Planckaert verbraken contract: Foré speelde het hard

13:00
"Deal gesloten met Jumbo", maar Pinarello-Q36.5 wil geen risico nemen

"Deal gesloten met Jumbo", maar Pinarello-Q36.5 wil geen risico nemen

17:00
📷 Belgische renner bij slachtoffers van zware valpartij in Tour Down Under

📷 Belgische renner bij slachtoffers van zware valpartij in Tour Down Under

16:00
Evenepoel en Red Bull niet op één lijn? "Hij had het liever anders gezien"

Evenepoel en Red Bull niet op één lijn? "Hij had het liever anders gezien"

07:00
Ploegleider van Visma Lease a Bike spreekt klare taal over UAE Team Emirates-XRG

Ploegleider van Visma Lease a Bike spreekt klare taal over UAE Team Emirates-XRG

14:00
Slecht nieuws voor Van Aert en Van der Poel? Naesen zonneklaar over aanpassingen Omloop

Slecht nieuws voor Van Aert en Van der Poel? Naesen zonneklaar over aanpassingen Omloop

13:30
"Dat is het belangrijkste": toptalent Widar wil er niet van weten

"Dat is het belangrijkste": toptalent Widar wil er niet van weten

12:30
Goed contact met nieuwe kopman Van Aert? Ex-ploegmaat Van der Poel is klaar en duidelijk

Goed contact met nieuwe kopman Van Aert? Ex-ploegmaat Van der Poel is klaar en duidelijk

11:00
"Alsof de wereld vergaat": groot werkpunt van Thibau Nys blootgelegd

"Alsof de wereld vergaat": groot werkpunt van Thibau Nys blootgelegd

10:00
"Viel me meteen op": nieuwkomer Van den Bossche over Soudal Quick-Step

"Viel me meteen op": nieuwkomer Van den Bossche over Soudal Quick-Step

09:00
"Niet normaal": Meurisse doet boekje open over hoogtestage met Pidcock en co in Chili

"Niet normaal": Meurisse doet boekje open over hoogtestage met Pidcock en co in Chili

08:30
Anders dan gedacht: nieuwe ploegmaat helder over Van Aert en co

Anders dan gedacht: nieuwe ploegmaat helder over Van Aert en co

08:00
🎥 UAE Team Emirates-XRG telt concurrentie in Tour Down Under al helemaal uit

🎥 UAE Team Emirates-XRG telt concurrentie in Tour Down Under al helemaal uit

07:35
Wie wordt eerste Tourwinnaar na Pogacar? Delgado noemt verrassende naam

Wie wordt eerste Tourwinnaar na Pogacar? Delgado noemt verrassende naam

21/01
Slechte voortekenen voor Vingegaard? Visma-Lease a Bike wil maatregelen nemen

Slechte voortekenen voor Vingegaard? Visma-Lease a Bike wil maatregelen nemen

21/01
Geen nieuw contract bij Vimsa-Lease a Bike: werkloze Vermote reageert op uitspraak ex-baas

Geen nieuw contract bij Vimsa-Lease a Bike: werkloze Vermote reageert op uitspraak ex-baas

21/01
Verliezer van de transfermarkt: analisten zien probleem voor Visma-Lease a Bike

Verliezer van de transfermarkt: analisten zien probleem voor Visma-Lease a Bike

21/01
Overstap maakt hem ambitieus: Segaert onthult stevig doel bij Bahrain Victorious

Overstap maakt hem ambitieus: Segaert onthult stevig doel bij Bahrain Victorious

21/01
Mag Van Aert dromen? Van Avermaet ziet plots stevig voordeel in het voorjaar

Mag Van Aert dromen? Van Avermaet ziet plots stevig voordeel in het voorjaar

21/01
Evenepoel doet wat niemand meer moet doen en is heel mooi voorbeeld voor alle moderne renners

Evenepoel doet wat niemand meer moet doen en is heel mooi voorbeeld voor alle moderne renners

21/01
Fusieploeg beter gewapend? Van Eetvelt ziet twee voordelen

Fusieploeg beter gewapend? Van Eetvelt ziet twee voordelen

21/01
Pogacar nog jaren dominant? Tourwinnaar zegt wanneer het stopt

Pogacar nog jaren dominant? Tourwinnaar zegt wanneer het stopt

21/01
"Niet de bedoeling": CEO Jurgen Foré spreekt gerucht over Soudal Quick-Step tegen

"Niet de bedoeling": CEO Jurgen Foré spreekt gerucht over Soudal Quick-Step tegen

21/01
📷 Tien op een rij: Wout van Aert beleeft stevige dag

📷 Tien op een rij: Wout van Aert beleeft stevige dag

21/01
'Primoz Roglic pakt verrassend uit met terugkeer naar monument'

'Primoz Roglic pakt verrassend uit met terugkeer naar monument'

21/01
Meteen eerste zege? Toptalent Magnier trapt seizoen deze week al af

Meteen eerste zege? Toptalent Magnier trapt seizoen deze week al af

21/01
Nieuwe uitdaging en grote droom: Dries De Bondt zet zinnen op Vlaamse klassieker

Nieuwe uitdaging en grote droom: Dries De Bondt zet zinnen op Vlaamse klassieker

21/01
Evenepoel krijgt waarschuwing van jewelste met 'woorden die Vlaanderen niet graag zal horen'

Evenepoel krijgt waarschuwing van jewelste met 'woorden die Vlaanderen niet graag zal horen'

20/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Wout Van Aert Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Jarno Widar Andreas Lund Andresen Axel Merckx Jonas Vingegaard Rasmussen Van Eetvelt Lennert Serge Pauwels Julien Vermote Jay Vine Bobbie Traksel Primoz Roglic Jose De Cauwer Maxime Monfort Edward Planckaert Jan Bakelants Dries De Bondt Brent Van Moer

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved