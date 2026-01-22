Een spannende Tour de France: hiermee moet Red Bull-BORA-hansgrohe heel goed opletten

Axel Merckx geeft een inschatting van de krachtsverhoudingen richting de komende Tour de France. Hij benadrukt dat nuance nodig blijft en dat meerdere factoren de spanning van de wedstrijd zullen bepalen.

Dominantie van Pogacar en rol van Red Bull‑BORA‑hansgrohe

Merckx verwijst eerst naar de vorm van de Sloveense topfavoriet. “Als Tadej Pogacar op hetzelfde niveau zit als vorig jaar, zie ik eerlijk gezegd niet wie hem echt kan bedreigen”, vertelt hij aan La Dernière Heure. Hij koppelt dat aan het feit dat Pogacar de vorige Tour beëindigde met fysieke hinder, wat volgens hem de indruk van zijn niveau nog versterkt.

Daarna bespreekt hij de mogelijkheden van Red Bull‑BORA‑hansgrohe. Het duo Evenepoel‑Lipowitz ziet hij als een strategisch wapen, op voorwaarde dat het optimaal wordt ingezet. “Als die twee goed samenwerken en tactisch gevoel tonen, hebben ze alles in huis om het hem lastig te maken.” De ploeg moet volgens hem vooral verstandig omgaan met die combinatie, wat niet gemakkelijk wordt met twee renners die de beste willen zijn.

Merckx benadrukt dat de tactische afstemming tussen beide renners bepalend kan zijn. De samenwerking moet volgens hem leiden tot drukmomenten die Pogacar kunnen ontregelen, al blijft dat afhankelijk van koerssituaties.

Vingegaards voorbereiding en drukfactor

Merckx verwijst ook naar de aanpak van Jonas Vingegaard. “Ik las dat Vingegaard denkt dat de Giro hem kan helpen om sterker aan de Tour te beginnen.” Hij erkent dat eerdere combinaties van grote rondes de Deen goed zijn bevallen, maar plaatst daar een kanttekening bij.

Volgens Merckx is de druk van de Tour echter niet te vergelijken met die van andere rittenkoersen. Dat verschil kan volgens hem een bepalende factor worden in de manier waarop Vingegaard de Tour benadert. “Wat Vingegaard zou kunnen bevrijden, is het winnen van de Giro en daardoor veel ontspannener aan de Tour beginnen”, besluit hij. In dat scenario zou zijn seizoen volgens Merckx al geslaagd zijn, wat de mentale belasting kan verlagen.