📷 Wout van Aert laat weer van zich horen en gunt fans blik achter de schermen

📷 Wout van Aert laat weer van zich horen en gunt fans blik achter de schermen
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert heeft op zijn sociale media een blik achter de schermen gegeven van zijn stage in Spanje. Zijn enkelblessure lijkt hem nog weinig parten te spelen.

Tien dagen geleden verscheen Wout van Aert met een walking boot op de mediadag van Visma-Lease a Bike. Niet het beeld dat je van Van Aert wil zien zo'n anderhalve maand voor het Vlaamse openingsweekend. 

Zelf was Van Aert dan al zelfzeker over zijn revalidatie. "De mensen die me begeleid hebben, hebben er vertrouwen in dat het goedkomt. En dat ik binnen afzienbare tijd volledig belastbaar zal zijn", zei Van Aert toen bij Sporza. 

Van Aert geeft blik achter de schermen 

De voorbije dagen trainde Van Aert ook stevig in Spanje. Donderdag trainde Van Aert zo'n zes uur met ploegmaats Louis Barré en Matteo Jorgenson. Het werd een training van zo'n 180 kilometer met net geen 4.000 hoogtemeters. 

Vrijdagochtend vertrok Van Aert vroeg voor een korte training van zo'n 46 kilometer, om daarna wellicht weer richting België te vertrekken. Op zijn sociale media gaf Van Aert al een blik achter de schermen van de voorbije tien dagen. 

Er is een goedlachse Van Aert te zien, die ook in fitness al stevige krachttrainingen doet zonder brace aan de enkel. Veel last van zijn enkel en zijn blessure lijkt Van Aert dan ook niet meer te hebben. 

Lees ook... Van Aert niet in Maasmechelen: organisatie verwacht veel minder toeschouwers

 
Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert

Meer nieuws

Van Aert niet in Maasmechelen: organisatie verwacht veel minder toeschouwers

Van Aert niet in Maasmechelen: organisatie verwacht veel minder toeschouwers

14:00
Afscheidnemende Verdonschot heeft knoop doorgehakt over slotweekend Wereldbeker

Afscheidnemende Verdonschot heeft knoop doorgehakt over slotweekend Wereldbeker

16:00
Groot voordeel kwijt in Parijs-Roubaix? Stevige domper voor Van Aert en co

Groot voordeel kwijt in Parijs-Roubaix? Stevige domper voor Van Aert en co

08:00
📷 Eli Iserbyt blijft niet bij de pakken zitten en is nog eens zeer dankbaar

📷 Eli Iserbyt blijft niet bij de pakken zitten en is nog eens zeer dankbaar

15:00
Toptalent Magnier op fouten gewezen, Foré legt de lat hoog in het voorjaar

Toptalent Magnier op fouten gewezen, Foré legt de lat hoog in het voorjaar

13:30
Dicht Evenepoel kloof met Pogacar? Pauwels twijfelt en ziet twee problemen

Dicht Evenepoel kloof met Pogacar? Pauwels twijfelt en ziet twee problemen

13:00
Moet programma Van Aert aangepast worden? Bondscoach komt met korte update

Moet programma Van Aert aangepast worden? Bondscoach komt met korte update

08:30
Alweer met lege handen achtergebleven: Visma-Lease a Bike geeft fout toe

Alweer met lege handen achtergebleven: Visma-Lease a Bike geeft fout toe

12:30
Evenepoel uitte al kritiek, maar Frans toptalent doet het gewoon opnieuw

Evenepoel uitte al kritiek, maar Frans toptalent doet het gewoon opnieuw

12:00
Twee records en mijlpaal: Van der Poel maakt jacht op Nys en De Vlaeminck

Twee records en mijlpaal: Van der Poel maakt jacht op Nys en De Vlaeminck

11:00
Lotto-Intermarché geeft korte update over Lennert Van Eetvelt na opgave

Lotto-Intermarché geeft korte update over Lennert Van Eetvelt na opgave

10:00
Carrière hing aan zijden draadje: Sam Bennett onthult hartproblemen

Carrière hing aan zijden draadje: Sam Bennett onthult hartproblemen

09:00
🎥 Sam Welsford schenkt INEOS Grenadiers eerste zege, Van Eetvelt moet opgeven

🎥 Sam Welsford schenkt INEOS Grenadiers eerste zege, Van Eetvelt moet opgeven

07:30
"Er is dus aanbod, maar vooral veel vraag": klare taal over de Ronde van Vlaanderen

"Er is dus aanbod, maar vooral veel vraag": klare taal over de Ronde van Vlaanderen

07:00
Wordt het WK veldrijden een flop qua ticketverkoop nu Wout van Aert niet komt?

Wordt het WK veldrijden een flop qua ticketverkoop nu Wout van Aert niet komt?

20:00
Een spannende Tour de France: hiermee moet Red Bull-BORA-hansgrohe heel goed opletten

Een spannende Tour de France: hiermee moet Red Bull-BORA-hansgrohe heel goed opletten

21:30
Marc Sergeant doet boekje open over toprenner: "Hij begreep de ongeschreven regels niet"

Marc Sergeant doet boekje open over toprenner: "Hij begreep de ongeschreven regels niet"

20:30
Goed contact met nieuwe kopman Van Aert? Ex-ploegmaat Van der Poel is klaar en duidelijk

Goed contact met nieuwe kopman Van Aert? Ex-ploegmaat Van der Poel is klaar en duidelijk

22/01
"Belangrijk dat ze het van elkaar weten": Bondscoach spreekt klare taal richting Evenepoel en Van Aert

"Belangrijk dat ze het van elkaar weten": Bondscoach spreekt klare taal richting Evenepoel en Van Aert

22/01
Aanbiedingen op tafel voor werkloze Julien Vermote: "Maar ik heb die mindset niet"

Aanbiedingen op tafel voor werkloze Julien Vermote: "Maar ik heb die mindset niet"

19:00
"Hoe ik Pogacar ga kloppen?" Jorgenson beantwoordt de vraag van één miljoen

"Hoe ik Pogacar ga kloppen?" Jorgenson beantwoordt de vraag van één miljoen

18:30
Axel Merckx is overtuigd dat Lotto-Intermarché veel geld op tafel legde voor Belgisch renner

Axel Merckx is overtuigd dat Lotto-Intermarché veel geld op tafel legde voor Belgisch renner

18:00
Slecht nieuws voor Van Aert en Van der Poel? Naesen zonneklaar over aanpassingen Omloop

Slecht nieuws voor Van Aert en Van der Poel? Naesen zonneklaar over aanpassingen Omloop

22/01
"Deal gesloten met Jumbo", maar Pinarello-Q36.5 wil geen risico nemen

"Deal gesloten met Jumbo", maar Pinarello-Q36.5 wil geen risico nemen

17:00
Anders dan gedacht: nieuwe ploegmaat helder over Van Aert en co

Anders dan gedacht: nieuwe ploegmaat helder over Van Aert en co

22/01
📷 Belgische renner bij slachtoffers van zware valpartij in Tour Down Under

📷 Belgische renner bij slachtoffers van zware valpartij in Tour Down Under

22/01
"Hoe ik mezelf zie?" Is dit de nieuwe Evenepoel bij Quick-Step?

"Hoe ik mezelf zie?" Is dit de nieuwe Evenepoel bij Quick-Step?

22/01
Ploegleider van Visma Lease a Bike spreekt klare taal over UAE Team Emirates-XRG

Ploegleider van Visma Lease a Bike spreekt klare taal over UAE Team Emirates-XRG

22/01
Evenepoel en Planckaert verbraken contract: Foré speelde het hard

Evenepoel en Planckaert verbraken contract: Foré speelde het hard

22/01
"Dat is het belangrijkste": toptalent Widar wil er niet van weten

"Dat is het belangrijkste": toptalent Widar wil er niet van weten

22/01
'Afgang voor Evenepoel? Uitspraak over nieuwe ploeg klopt niet'

'Afgang voor Evenepoel? Uitspraak over nieuwe ploeg klopt niet'

22/01
"Alsof de wereld vergaat": groot werkpunt van Thibau Nys blootgelegd

"Alsof de wereld vergaat": groot werkpunt van Thibau Nys blootgelegd

22/01
"Viel me meteen op": nieuwkomer Van den Bossche over Soudal Quick-Step

"Viel me meteen op": nieuwkomer Van den Bossche over Soudal Quick-Step

22/01
"Niet normaal": Meurisse doet boekje open over hoogtestage met Pidcock en co in Chili

"Niet normaal": Meurisse doet boekje open over hoogtestage met Pidcock en co in Chili

22/01
🎥 UAE Team Emirates-XRG telt concurrentie in Tour Down Under al helemaal uit

🎥 UAE Team Emirates-XRG telt concurrentie in Tour Down Under al helemaal uit

22/01
📷 Tien op een rij: Wout van Aert beleeft stevige dag

📷 Tien op een rij: Wout van Aert beleeft stevige dag

21/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Remco Evenepoel Serge Pauwels Van Eetvelt Lennert Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Julien Vermote Jay Vine Jonas Vingegaard Rasmussen Jarno Widar Axel Merckx Sam Welsford Jhonatan David Villavicencio Narvaez Sam Bennett Sven Nys Quinten Hermans Eli Iserbyt Sep Vanmarcke Xandro Meurisse Laura Verdonschot

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved