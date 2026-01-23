📷 Wout van Aert laat weer van zich horen en gunt fans blik achter de schermen

Wout van Aert heeft op zijn sociale media een blik achter de schermen gegeven van zijn stage in Spanje. Zijn enkelblessure lijkt hem nog weinig parten te spelen.

Tien dagen geleden verscheen Wout van Aert met een walking boot op de mediadag van Visma-Lease a Bike. Niet het beeld dat je van Van Aert wil zien zo'n anderhalve maand voor het Vlaamse openingsweekend.

Zelf was Van Aert dan al zelfzeker over zijn revalidatie. "De mensen die me begeleid hebben, hebben er vertrouwen in dat het goedkomt. En dat ik binnen afzienbare tijd volledig belastbaar zal zijn", zei Van Aert toen bij Sporza.

Van Aert geeft blik achter de schermen

De voorbije dagen trainde Van Aert ook stevig in Spanje. Donderdag trainde Van Aert zo'n zes uur met ploegmaats Louis Barré en Matteo Jorgenson. Het werd een training van zo'n 180 kilometer met net geen 4.000 hoogtemeters.

Vrijdagochtend vertrok Van Aert vroeg voor een korte training van zo'n 46 kilometer, om daarna wellicht weer richting België te vertrekken. Op zijn sociale media gaf Van Aert al een blik achter de schermen van de voorbije tien dagen.

Er is een goedlachse Van Aert te zien, die ook in fitness al stevige krachttrainingen doet zonder brace aan de enkel. Veel last van zijn enkel en zijn blessure lijkt Van Aert dan ook niet meer te hebben.



