Groot voordeel kwijt in Parijs-Roubaix? Stevige domper voor Van Aert en co

Foto: © photonews

Visma-Lease a Bike kan mogelijk geen gebruik meer maken van het bandendruksysteem in Parijs-Roubaix. Het bedrijf achter het GRAVAA-systeem is namelijk failliet.

Visma-Lease a Bike pakte in Parijs-Roubaix vorig jaar uit met een systeem waarmee er voor meer of minder bandendruk kan worden gekozen op de fiets. Dat gebeurde via het in Nederland ontwikkelde systeem van GRAVAA. 

Wout van Aert zelf was een grote voorstander van het systeem en werd er vorig jaar vierde mee in Parijs-Roubaix. "Het werkte fantastisch", zei Van Aert onder meer. 

Pauline Ferrand-Prevot, die Parijs-Roubaix bij de vrouwen won, was ook grote fan. "Het is fantastisch dat we dit systeem tot onze beschikking hebben. Ik denk dat het een groot verschil heeft gemaakt. Ik had het gevoel dat ik meer kon herstellen dan de concurrentie", zei bij Nu.nl. 

Faillissement van GRAVAA

Al is het maar de vraag of Van Aert en co het dit jaar ook kunnen gebruiken. Op 21 januari sprak een rechtbank in het Nederlandse Oost-Brabant namelijk het faillissement uit van GRAVAA. Of de technologie nog verkocht kan worden of er een doorstart komt, is nog niet duidelijk. 

Gevolgen voor Visma-Lease a Bike?

Lees ook... Moet programma Van Aert aangepast worden? Bondscoach komt met korte update
Bij Domestique vroegen ze om een reactie van Visma-Lease a Bike, maar de ploeg onderzoekt nog wat de gevolgen zijn van het faillissement. Het is dus afwachten of Van Aert op 12 april met de speciale wielen kan rijden in Parijs-Roubaix.

Wout Van Aert

