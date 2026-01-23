Moet programma Van Aert aangepast worden? Bondscoach komt met korte update

Moet programma Van Aert aangepast worden? Bondscoach komt met korte update
Foto: © photonews

Drie weken geleden liep Wout van Aert een kleine enkelbreuk op in de veldrit in Mol. Ondertussen gaat het al een stuk beter met Van Aert, dat zag ook bondscoach Serge Pauwels.

Op 2 januari ging het mis voor Wout van Aert in Mol, in de sneeuw schoof hij weg en daarbij zette hij zijn voet verkeerd. In zijn rechterenkel liep Van Aert een kleine breuk op in de enkel, een dag later ging hij in Herentals onder het mes. 

Intussen is dat dus al drie weken geleden en Van Aert is sinds begin vorige week elke dag aan het trainen in Spanje. Heel veel last lijkt Van Aert dus niet meer te hebben van zijn blessure. 

Bondscoach ziet geen problemen voor Van Aert

Dat zag ook bondscoach Serge Pauwels, die vorige week enkele dagen in Spanje was om te spreken met de renners met het oog op de kampioenschappen van dit jaar. Vooral voor het WK in Canada eind september. 

"Het schijnt al bij al mee te vallen. Hij is al een tijdje terug aan het fietsen en heeft uiteindelijk maar een dag of vier niet op de fiets gezeten, dus dat valt wel mee. Aan zijn programma zal er er niet veel gesleuteld moeten worden", zegt hij bij Sporza. 

Programma Van Aert

De kans is dus groot dat Van Aert op 28 februari, over iets meer dan een maand, gewoon aan de start kan staan van de Omloop het Nieuwsblad. Daarna volgt een Italiaans programma met als eerste de Strade Bianche op 7 maart. 

