Van der Poel domineert Wereldbeker: Van den Spiegel geeft zijn ongezouten mening

Met Maasmechelen en Hoogerheide staan dit weekend de laatste twee manches in de wereldbeker veldrijden op het programma. Tomas Van Den Spiegel, CEO van organisator Flanders Classics, blikt tevreden terug.

Met Lucinda Brand is de eindwinnares in de Wereldbeker bij de vrouwen al voor het slotweekend gekend, Mathieu van der Poel zal de eindzege in de laatste twee manches wellicht niet meer uit handen geven.

Van der Poel domineert Wereldbeker

Spannend is het dus niet meer. "Ik ga Mathieu daarvoor ook niet wegjagen, hé. Ik ben blij met de wereldbeker die we gekregen hebben", zegt Tomas Van Den Spiegel bij Het Nieuwsblad.

Van der Poel reed zijn eerste cross pas half december en miste de drie eerste manches, in de kerstperiode liet hij nog één manche links liggen. De wereldkampioen zal uiteindelijk acht van de twaalf manches gereden hebben.

Compacte Wereldbeker slaat aan

"Het concept van de compacte wereldbeker slaat meer en meer aan. "We zijn erin geslaagd een aantal vaste afspraken te creëren, zoals bijvoorbeeld in Benidorm. En zo zijn er nog wel een aantal wedstrijden."

Lees ook... Extra duel in het voorjaar? Vlaamse klassieker heeft nieuws over Van Aert en Van der Poel ›

De manche in Sardinië was dan weer niet geslaagd. Volgens Van Den Spiegel probeert Flanders Classics daaruit te leren en staat het ook open voor feedback uit het veldrijden.