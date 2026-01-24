Een absoluut historisch moment voor Alpecin-Premier Tech: "Van der Poel kwam er snel weer aan"

Het is voor het eerst sinds de ploeg bekend staat als Alpecin-Premier Tech. Het mag dus een historisch moment genoemd worden: drie veldrijders van de ploeg pronkten op het podium in Maasmechelen.

Samen met winnaar Mathieu van der Poel palmden ook twee andere renners van de ploeg het podium in. Tibor Del Grosso om te beginnen. "Het was wel even speciaal om alleen voorop te rijden", getuigt de Nederlandse kampioen bij Sporza over de periode vlak na de eerste lekke band van Van der Poel. "Ik had al snel door dat Niels Vandeputte en Thibau Nys als eersten zouden terugkomen."

Zij waren overigens niet de enigen. "Mathieu kwam er ook snel weer aan. Ik moest mij dan opladen om nog tweede te worden. Ik heb wel geprobeerd om voorop te blijven, maar ik reed gewoon niet hard genoeg. Ik zat met last aan de rug als limiterende factor. Op dit parcours was het ook makkelijker om je in iemands wiel vast te bijten."

Alpecin-Premier Tech flikt het vlak voor WK

Del Grosso pakte de tweede plaats om op het juiste moment op kop te komen in de laatste ronde. Vandeputte werd zo derde. "Ik ben daar heel blij mee", sprak onze landgenoot. "We waren in Koksijde al eerste, derde en vierde. Om het een week voor het WK te flikken om samen met Mathieu en Tibor op het podium te staan, is best uniek."

Daar zullen de bazen bij Alpecin-Premier Tech ook wel blij zijn. Misschien komt de podiumfoto wel op het kantoor te hangen. "We waren redelijk aan mekaar gewaagd", beschrijft Vandeputte de strijd voor die podiumplaatsen. "Ik had het wel moeilijk om Tibor en Thibau in te halen, omdat zij redelijk explosief zijn. Zij waren met elkaar aan het vechten om plek twee."

Vandeputte nog voorbij Thibau Nys

Toch is Vandeputte er nog in geslaagd om er zich tussen te gooien. "Na de zandbak kon ik Thibau nog passeren. Hopelijk eindig ik ook op het podium in de eindstand van de Wereldbeker." De eindzege gaat naar zijn ploegmaat Van der Poel.