Herygers veegt onzekerheid rond toekomst Van der Poel van tafel: "Vader Adrie kennende..."

Foto: © photonews

De toekomst van Mathieu van der Poel in het veldrijden is onzeker. Kan vader Adrie hem overtuigen om nog langer door te gaan? Paul Herygers geeft de veldritfans toch hoop op een vrij lang bestaan van Mathieu als crosser.

Tijdens de VRT-uitzending rond de Wereldbekermanche van Maasmechelen mocht Herygers weer de rol van co-commentator op zich nemen. Voor aanvang van de wedstrijd was Herygers alvast duidelijk: Mathieu van der Poel heeft nog 0,0 te bewijzen. Het is niet zo dat hij per se een resultaat nodig had om met vertrouwen naar het WK te gaan.

Dat heeft Van der Poel niet tegengehouden om in Maasmechelen de overwinning te pakken, ondanks twee lekke banden. Herygers was dan ook danig onder de indruk. "Dat houdt niet op. Het is alsof hij beter en beter wordt. Hij blijft foutloos rijden. Ja, er zijn die lekke banden. Maar zijn dat fouten? Dat kan iedereen overkomen, gelukkig maar."

Doet iemand ooit even straf als Van der Poel?

Anders zou er misschien nog minder spanning zijn in de cross. Van der Poel zit nu aan 50 zeges in de Wereldbeker. Het is ongelooflijk wat hij allemaal laat zien. Ruben Van Gucht opperde dat er ooit misschien wel opnieuw een godenkind opstaat die iets gelijkaardigs kan tonen. Dat kan Herygers toch heel erg moeilijk geloven.

Herygers denkt dat Van der Poel in de Wereldbeker nog niet aan zijn limiet zit. "Hij gaat er nog twintig zeges 'bijlappen'. Op het einde komt er misschien slijtage aan, maar als hij nog vijf jaar rijdt, doet hij er nog twintig zeges bij." Nog vijf jaar, dat is wel heel lang. Er doen net geruchten rond over het skippen van een veldritwinter of zelfs al met pensioen gaan.  

Van der Poel de beste volgens Herygers

Lees ook... Van der Poel arriveert met vriendin Roxanne Bertels in stijl en ruikt nieuwe mijlpaal in carrière
"Vader kennende kan dat misschien wel langer duren dan we allemaal denken", geeft Herygers alle veldritliefhebbers hoop. "En dan is het tot in de eeuwigheid." Daarmee bedoelt hij niet dat Van der Poel voor eeuwig blijft crossen, maar wel dat hij bekend zal staan als de beste veldrijder aller tijden. 

