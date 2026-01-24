UPDATE: Weergaloze Van der Poel overleeft lekke banden, Kopecky slaat hard toe op kampioenschap

Foto: © photonews

Zelfs voor Mathieu van der Poel komt een overwinning niet altijd op bestelling. Dat is in Maasmechelen gebleken. Belgisch succes viel er te rapen in andere disciplines.

Cross mannen

De Wereldbekermanche in Maasmechelen begon met een jammerlijke valpartij van Wyseure, die afgevoerd werd naar het ziekenhuis. Van der Poel leek net aan een solo begonnen toen hij vooraan lekreed, waardoor hij ver werd teruggeslagen. Del Grosso ging zo aan de leiding, maar dat betekende nog niet dat de Nederlandse kampioen gewonnen spel had.

Toen Van der Poel eindelijk wisselde in de materiaalpost, was het verschil met Del Grosso 20 seconden. Een weergaloze VDP begon aan een indrukwekkende inhaalrace en kwam in geen tijd met Nys en Vandeputte aansluiten vooraan. Om vervolgens weer alleen weg te rijden, ondanks een tweede lekke band. "Dit overleven er weinig", aldus Herygers tijdens de VRT-uitzending. Del Grosso en Vandeputte finishten als 2e en 3e.

Cross vrouwen

Bij een vrouwencross is dit seizoen vaak een overwinning van Lucinda Brand gegarandeerd, maar niet in Maasmechelen. Na een matige start legde ze zich neer bij haar offday. Een tweestrijd tussen Pieterse en Fouquenet leek in de maak. Een lekke band bij Fouquenet besliste er anders over. De zege kon Pieterse niet meer ontsnappen. Alvarado versloeg Fouquenet nog in de spurt om plek 2.

Lees ook... Van der Poel arriveert met vriendin Roxanne Bertels in stijl en ruikt nieuwe mijlpaal in carrière

Tour of Sharjah

Dat het wegseizoen weer begonnen is, zien we in de Tour Down Under. Jens Reynders is ondertussen actief in de Tour of Sharjah. Hij kreeg het bezoek van Patrick Lefevere en pakte in de openingsrit van deze 2.2-rittenkoers de winst. Vandaag zegevierde de 38-jarige Taaramäe in de tweede rit: meteen goed voor een dubbelslag. In Spanje won Michael Matthews de GP Castellon. 

BK baanwielrennen

Op het BK op de piste moesten er wel landgenoten in de prijzen vallen. Hélène Hesters was bij de dames goed voor de titel in de afvallingskoers en de tijdrit over 1 kilometer. Bij de mannen werden op  diezelfde nummers de klus geklaard door Van den Haute en Dens. Lotte Kopecky leverde bij haar eerste nummer haar visitekaartje af: ze stelde het Belgische record op de 4 kilometer individuele achtervolging scherper. 

