Na alle pech bereikt Van der Poel iets historisch en dat laat hem niet koud: "Heb opgekeken naar Sven Nys"
Mathieu van der Poel ligt normaal niet wakker van de statistieken. Het record van Sven Nys evenaren, dat doet hem toch wat.

Van der Poel wist uiteraard dat hij het aantal zeges in de Wereldbeker van Sven Nys zou evenaren als hij in Maasmechelen zo winnen. Ze hebben er nu allebei vijftig op hun naam staan. "Toen ik begon te crossen, keek ik heel erg op naar Sven", zei Van der Poel met de glimlach. "Ik had nooit gedacht hier te kunnen staan. Het is heel mooi."

Reeds voor aanvang van de cross had Van der Poel zich overigens reeds over dit thema uitgelaten. "Vroeger waren er natuurlijk ook minder Wereldbekers. Ik cross wel wat minder. Het is altijd moeilijk om generaties met elkaar te vergelijken. Ik ben niet iemand die dat echt doet." Van der Poel kan alleen maar blij zijn dat hij al zo vaak kon winnen.

Van der Poel koestert de goede afloop

De overwinning in Maasmechelen kwam er niet op automatische piloot, want de wereldkampioen had met heel wat pech te maken. "Ik wist dat het sowieso lastig ging zijn. Ik had dan nog eens twee lekke banden, elke keer net na de materiaalpost. Gelukkig kon ik het nog rechtzetten." Van der Poel koesterde de goede afloop ondanks de omstandigheden.

Toen hij na die eerste lekke band plots een kleine halve minuut achter Del Grosso reed, moet het toch even slikken geweest zijn. "Ik wist wel dat ik goed was. Ik wist op dat moment dat de kans op nog meer lekke banden groter is als je te veel risico's neemt. Ik heb op eigen tempo de kloof proberen te dichten en heb geprobeerd voorzichtig te blijven."

Van der Poel hoopt dat de pech achter de rug is 

Lees ook... Van der Poel arriveert met vriendin Roxanne Bertels in stijl en ruikt nieuwe mijlpaal in carrière
Het zou al moeten lukken dat hij straks op het WK nog eens met zoveel pech geconfronteerd wordt. "Het was geen zege zonder slag of stoot. Laat ons hopen dat alle pech nu achter de rug is. Het is bekend dat er in Maasmechelen veel stenen liggen. Ik zal niet de enige geweest zijn met de lekke band, maar ben blij met het gevoel."

