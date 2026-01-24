Naast de fiets Van Aert met knipoog op zoek gegaan naar perfecte verjaardagscadeau voor Sarah

Van Aert met knipoog op zoek gegaan naar perfecte verjaardagscadeau voor Sarah
Foto: © photonews

Is het een ruiker bloemen geworden of wat anders? Wout van Aert was voor zijn vrouw Sarah De Bie alvast op zoek naar het ideale verjaardagsgeschenk.

Het is in elk geval iets wat in het hoofd speelde bij Wout van Aert. Zijn echtgenote Sarah was vrijdag 23 januari jarig. Diezelfde dag werkte Van Aert onder meer een fietstocht af langs Villajoyosa, in de provincie Alicante. De gegevens van deze training plaatste Van Aert uiteraard weer op Strava: hij reed bijna vijftig kilometer in 1 uur en 20 minuten.

Voor een keertje was het nog belangrijker welke boodschap Van Aert bij deze gegevens schreef. Het was eigenlijk eerder een vraag. "Zouden twee zakken van vers gebrande specialty coffee voldoende zijn als verjaardagsgeschenk?" Bij de reacties kunnen we zien dat enkele van zijn volgers dit zelf wel graag als cadeau zouden willen.

Van Aert-fans vergeten verjaardag Sarah niet

Een aantal personen hebben wel door wie de persoon was voor wie Van Aert op zoek was naar een geschenk en dat was natuurlijk niemand minder dan Sarah De Bie. Ongetwijfeld heeft Van Aert na zijn training zijn echtgenote oprechte verjaardagswensen overgemaakt. Of dat met meer dan koffie gepaard ging, weten we echter niet.

Op zich zijn het wel weer vrolijkere dagen in het gezin van Van Aert. Ook van zijn voorgaande trainingen heeft hij uiteraard updates online geplaatst en hij heeft ook al breed glimlachend laten weten dat alles weer goed gaat met hem. Van Aert heeft het moreel duidelijk weer gevonden, na het oplopen van zijn enkelblessure in de veldrit in Mol.

Leuker vieren zo voor Sarah De Bie

Lees ook... Van Aert kon hem niet tegenhouden: Benoot zegt waarom hij weg wilde bij Visma-Lease a Bike
Uiteraard is het ook voor Sarah een opsteker dat het weer beter gaat met haar echtgenoot. Zo zal het voor haar gisteren toch een fijne verjaardag geweest zijn. Het is een mooi moment om te vieren, voor het wegseizoen voor hen weer echt van start gaat. 

