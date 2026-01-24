Van der Poel arriveert met vriendin Roxanne Bertels in stijl en ruikt nieuwe mijlpaal in carrière

Van der Poel arriveert met vriendin Roxanne Bertels in stijl en ruikt nieuwe mijlpaal in carrière
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel is terug klaar om te crossen en dat hebben we geweten. Samen met Roxanne arriveerde hij in stijl in Maasmechelen.

Dat is immers waar ze vandaag Van der Poel en alle andere veldrijders ontvangen voor de voorlaatste Wereldbekermanche van het seizoen. Na zijn overwinning in Benidorm heeft Van der Poel een mooie voorsprong van twintig punten op eerste achtervolger Thibau Nys in de stand. Van der Poel kan zijn positie nog verder versterken.

Dat zou hij bijvoorbeeld kunnen doen in Maasmechelen. Eigenlijk twijfelt er niemand aan dat dit ook zal gebeuren. Het is immers al een paar jaar geleden dat Van der Poel nog een cross reed waarin hij op waarde werd geklopt. Hij zou in Maasmechelen ook het totaal aantal zeges van Sven Nys in de Wereldbeker kunnen evenaren.

Van der Poel kan Sven Nys evenaren en voorbijsteken

Met in dat geval ook de mogelijkheid om een dag later in Hoogerheide al afstand van Sven Nys te nemen. Eerst moet die overwinning in Maasmechelen wel nog behaald worden. Hij is alvast wel gearriveerd in stijl: daar heeft hij een handje van weg. Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad konden spotten hoe hij aankwam in zijn Lamborghini.

Van der Poel heeft dit luxemerk nog eens van stal gehaald om de verplaatsing naar de cross te maken. Heel anders in vergelijking met een week geleden in Benidorm, toen hij met de fiets van de uitvalsbasis van de ploeg naar de veldritlocatie reed. Deze keer werd het een verplaatsing op vier wielen in plaats van slechts op twee wielen.

Vriendin Roxanne naast Mathieu in de Lamborghini

Lees ook... Van der Poel bijna zeker van dikke cheque, Nys en co strijden ook nog voor veel geld
Ook zijn vriendin Roxanne Bertels zat bij hem in de auto: Van der Poel kon dus rekenen op goed gezelschap. Mathieu was wel degene die achter het stuur zat. Daarna deelde hij nog kort handtekeningen uit aan enkele fans, om vervolgens in de camper te duiken en zich klaar te maken voor de cross. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Veldrijden
Laatste nieuws Veldritkalender
Wereldbeker
Maasmechelen
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Zware valpartij zet WK-deelname Wyseure op losse schroeven en ook zorgen over mogelijke breuk

Zware valpartij zet WK-deelname Wyseure op losse schroeven en ook zorgen over mogelijke breuk

15:30
Van der Poel bijna zeker van dikke cheque, Nys en co strijden ook nog voor veel geld

Van der Poel bijna zeker van dikke cheque, Nys en co strijden ook nog voor veel geld

11:00
Mountainbiken blijft droom voor Mathieu van der Poel: vader Adrie weet waarom

Mountainbiken blijft droom voor Mathieu van der Poel: vader Adrie weet waarom

13:00
Alweer een slecht signaal bij Visma-Lease a Bike van de man die de druk op Van Aert moet verlichten

Alweer een slecht signaal bij Visma-Lease a Bike van de man die de druk op Van Aert moet verlichten

15:00
Veranderingen in Wereldbeker? Deze nieuwigheden liggen op tafel

Veranderingen in Wereldbeker? Deze nieuwigheden liggen op tafel

13:30
Stopt Mathieu van der Poel met crossen? Vader Adrie weet wat de doorslag zal geven

Stopt Mathieu van der Poel met crossen? Vader Adrie weet wat de doorslag zal geven

09:00
Domper voor Milaan-Sanremo en Pogacar? UAE heeft slecht nieuws

Domper voor Milaan-Sanremo en Pogacar? UAE heeft slecht nieuws

12:30
Benoot wil het niet meer zien: Van der Poel en Pogacar moeten tegengewerkt worden

Benoot wil het niet meer zien: Van der Poel en Pogacar moeten tegengewerkt worden

12:00
'Evenepoel ziet bekende naam plots vertrekken bij Red Bull-BORA-hansgrohe'

'Evenepoel ziet bekende naam plots vertrekken bij Red Bull-BORA-hansgrohe'

10:00
Van Aert kon hem niet tegenhouden: Benoot zegt waarom hij weg wilde bij Visma-Lease a Bike

Van Aert kon hem niet tegenhouden: Benoot zegt waarom hij weg wilde bij Visma-Lease a Bike

08:30
Blijft betaalmuur in het veldrijden? Van Den Spiegel is klaar en duidelijk

Blijft betaalmuur in het veldrijden? Van Den Spiegel is klaar en duidelijk

07:00
🎥 Vernon bezorgt nieuwe ploeg eerste zege in Australië, titelverdediger geeft op

🎥 Vernon bezorgt nieuwe ploeg eerste zege in Australië, titelverdediger geeft op

08:00
Alweer slecht nieuws over Michael Vanthourenhout

Alweer slecht nieuws over Michael Vanthourenhout

07:30
Van der Poel domineert Wereldbeker: Van den Spiegel geeft zijn ongezouten mening

Van der Poel domineert Wereldbeker: Van den Spiegel geeft zijn ongezouten mening

19:00
Vanpachtenbeke versierde toptransfer en onthult wat ze vindt van haar nieuwe rol

Vanpachtenbeke versierde toptransfer en onthult wat ze vindt van haar nieuwe rol

21:30
Extra duel in het voorjaar? Vlaamse klassieker heeft nieuws over Van Aert en Van der Poel

Extra duel in het voorjaar? Vlaamse klassieker heeft nieuws over Van Aert en Van der Poel

17:00
🎥 Na zijn hersenbloeding: vrouw van ex-prof Jurgen Van Goolen deelt emotionele boodschap

🎥 Na zijn hersenbloeding: vrouw van ex-prof Jurgen Van Goolen deelt emotionele boodschap

20:30
'Italiaanse Van der Poel' moet domper slikken: "Jammer"

'Italiaanse Van der Poel' moet domper slikken: "Jammer"

20:00
Moet Evenepoel Pogacar ontwijken? Bondscoach is klaar en duidelijk

Moet Evenepoel Pogacar ontwijken? Bondscoach is klaar en duidelijk

18:30
Van Aert niet in Maasmechelen: organisatie verwacht veel minder toeschouwers

Van Aert niet in Maasmechelen: organisatie verwacht veel minder toeschouwers

23/01
Vingegaard wil misverstand de wereld uit en dient critici van antwoord

Vingegaard wil misverstand de wereld uit en dient critici van antwoord

18:00
📷 Wout van Aert laat weer van zich horen en gunt fans blik achter de schermen

📷 Wout van Aert laat weer van zich horen en gunt fans blik achter de schermen

23/01
Afscheidnemende Verdonschot heeft knoop doorgehakt over slotweekend Wereldbeker

Afscheidnemende Verdonschot heeft knoop doorgehakt over slotweekend Wereldbeker

23/01
📷 Eli Iserbyt blijft niet bij de pakken zitten en is nog eens zeer dankbaar

📷 Eli Iserbyt blijft niet bij de pakken zitten en is nog eens zeer dankbaar

23/01
Toptalent Magnier op fouten gewezen, Foré legt de lat hoog in het voorjaar

Toptalent Magnier op fouten gewezen, Foré legt de lat hoog in het voorjaar

23/01
Dicht Evenepoel kloof met Pogacar? Pauwels twijfelt en ziet twee problemen

Dicht Evenepoel kloof met Pogacar? Pauwels twijfelt en ziet twee problemen

23/01
Alweer met lege handen achtergebleven: Visma-Lease a Bike geeft fout toe

Alweer met lege handen achtergebleven: Visma-Lease a Bike geeft fout toe

23/01
Evenepoel uitte al kritiek, maar Frans toptalent doet het gewoon opnieuw

Evenepoel uitte al kritiek, maar Frans toptalent doet het gewoon opnieuw

23/01
Twee records en mijlpaal: Van der Poel maakt jacht op Nys en De Vlaeminck

Twee records en mijlpaal: Van der Poel maakt jacht op Nys en De Vlaeminck

23/01
Lotto-Intermarché geeft korte update over Lennert Van Eetvelt na opgave

Lotto-Intermarché geeft korte update over Lennert Van Eetvelt na opgave

23/01
Carrière hing aan zijden draadje: Sam Bennett onthult hartproblemen

Carrière hing aan zijden draadje: Sam Bennett onthult hartproblemen

23/01
Moet programma Van Aert aangepast worden? Bondscoach komt met korte update

Moet programma Van Aert aangepast worden? Bondscoach komt met korte update

23/01
Groot voordeel kwijt in Parijs-Roubaix? Stevige domper voor Van Aert en co

Groot voordeel kwijt in Parijs-Roubaix? Stevige domper voor Van Aert en co

23/01
🎥 Sam Welsford schenkt INEOS Grenadiers eerste zege, Van Eetvelt moet opgeven

🎥 Sam Welsford schenkt INEOS Grenadiers eerste zege, Van Eetvelt moet opgeven

23/01
"Er is dus aanbod, maar vooral veel vraag": klare taal over de Ronde van Vlaanderen

"Er is dus aanbod, maar vooral veel vraag": klare taal over de Ronde van Vlaanderen

23/01
Wordt het WK veldrijden een flop qua ticketverkoop nu Wout van Aert niet komt?

Wordt het WK veldrijden een flop qua ticketverkoop nu Wout van Aert niet komt?

22/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Remco Evenepoel Tadej Pogacar Serge Pauwels Van Eetvelt Lennert Jonas Vingegaard Rasmussen Jhonatan David Villavicencio Narvaez Tiesj Benoot Adrie Van Der Poel Axel Merckx Brent Van Moer Jurgen Van Goolen Michael Vanthourenhout Matteo Jorgenson Ethan Vernon Julien Vermote Cadel Evans Tony Gallopin Marc Sergeant

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved