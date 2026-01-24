Van der Poel arriveert met vriendin Roxanne Bertels in stijl en ruikt nieuwe mijlpaal in carrière

Mathieu van der Poel is terug klaar om te crossen en dat hebben we geweten. Samen met Roxanne arriveerde hij in stijl in Maasmechelen.

Dat is immers waar ze vandaag Van der Poel en alle andere veldrijders ontvangen voor de voorlaatste Wereldbekermanche van het seizoen. Na zijn overwinning in Benidorm heeft Van der Poel een mooie voorsprong van twintig punten op eerste achtervolger Thibau Nys in de stand. Van der Poel kan zijn positie nog verder versterken.

Dat zou hij bijvoorbeeld kunnen doen in Maasmechelen. Eigenlijk twijfelt er niemand aan dat dit ook zal gebeuren. Het is immers al een paar jaar geleden dat Van der Poel nog een cross reed waarin hij op waarde werd geklopt. Hij zou in Maasmechelen ook het totaal aantal zeges van Sven Nys in de Wereldbeker kunnen evenaren.

Van der Poel kan Sven Nys evenaren en voorbijsteken

Met in dat geval ook de mogelijkheid om een dag later in Hoogerheide al afstand van Sven Nys te nemen. Eerst moet die overwinning in Maasmechelen wel nog behaald worden. Hij is alvast wel gearriveerd in stijl: daar heeft hij een handje van weg. Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad konden spotten hoe hij aankwam in zijn Lamborghini.

Van der Poel heeft dit luxemerk nog eens van stal gehaald om de verplaatsing naar de cross te maken. Heel anders in vergelijking met een week geleden in Benidorm, toen hij met de fiets van de uitvalsbasis van de ploeg naar de veldritlocatie reed. Deze keer werd het een verplaatsing op vier wielen in plaats van slechts op twee wielen.

Vriendin Roxanne naast Mathieu in de Lamborghini

Ook zijn vriendin Roxanne Bertels zat bij hem in de auto: Van der Poel kon dus rekenen op goed gezelschap. Mathieu was wel degene die achter het stuur zat. Daarna deelde hij nog kort handtekeningen uit aan enkele fans, om vervolgens in de camper te duiken en zich klaar te maken voor de cross.