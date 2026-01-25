Een teken aan de wand? Van der Poel klaagt over saaiheid

Moeten we echt vrezen voor een veldritwinter zonder Mathieu van der Poel? Hij klaagt er alleszins over dat het soms saai is.

Dat heeft dan niets te maken met zijn alleenheerschappij in het veldrijden, hoewel je dat wel zou kunnen denken. Van der Poel stoort zich niet aan het wedstrijdverloop van de crossen, wel aan de vaak droge omstandigheden dit seizoen. Van der Poel stippelt een programma uit met vooral een drukke kerstperiode, onder andere hopend op moddercrossen.

Het is geen verrassing dat hij in Maasmechelen af te rekenen kreeg met lekke banden. Van der Poel zag ook vooraf al een aantal stenen liggen. Hij liet zich er bij Sporza over uit voor de start van de cross. "Ik heb heel de winter al weinig modder gezien, wat het een beetje saai maakt", legde hij meteen het verband met andere crossen dit seizoen.

Opmerking Van der Poel geen goede zaak

In het midden van alle speculaties of Van der Poel een veldritwinter zou overslaan, of zelfs met crossen zou stoppen als hij een achtste keer wereldkampioen wordt, is het geen goede zaak dat hij een saai aspect aankaart. Zal dit hem ertoe aanzetten om de cross voor bekeken te houden, als de omstandigheden die hij graag heeft achterwege blijven?

Dat is helaas misschien wel een mogelijkheid. Het omgekeerde valt ook niet uit te sluiten, dat Van der Poel er zeker nog een veldritwinter bijdoet, in de hoop om dan meer technische crossen te rijden. "Het zou wel leuker zijn met meer regen en modder. Er zijn veel crossen die ik nog niet vaak zo droog heb weten liggen", herhaalt hij zijn vaststelling.

Duimen voor een volgend seizoen met VDP

"Ik vind het toch wat leuker als er modder aan te pas komt", besluit Van der Poel. Laten we dan met zijn allen hopen dat hij zeker nog een extra seizoen aan veldrijden blijft doen. Herygers verwacht alvast hem nog best lang in de cross te zien.