Een teken aan de wand? Van der Poel klaagt over saaiheid

Een teken aan de wand? Van der Poel klaagt over saaiheid
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Moeten we echt vrezen voor een veldritwinter zonder Mathieu van der Poel? Hij klaagt er alleszins over dat het soms saai is.

Dat heeft dan niets te maken met zijn alleenheerschappij in het veldrijden, hoewel je dat wel zou kunnen denken. Van der Poel stoort zich niet aan het wedstrijdverloop van de crossen, wel aan de vaak droge omstandigheden dit seizoen. Van der Poel stippelt een programma uit met vooral een drukke kerstperiode, onder andere hopend op moddercrossen.

Het is geen verrassing dat hij in Maasmechelen af te rekenen kreeg met lekke banden. Van der Poel zag ook vooraf al een aantal stenen liggen. Hij liet zich er bij Sporza over uit voor de start van de cross. "Ik heb heel de winter al weinig modder gezien, wat het een beetje saai maakt", legde hij meteen het verband met andere crossen dit seizoen.

Opmerking Van der Poel geen goede zaak

In het midden van alle speculaties of Van der Poel een veldritwinter zou overslaan, of zelfs met crossen zou stoppen als hij een achtste keer wereldkampioen wordt, is het geen goede zaak dat hij een saai aspect aankaart. Zal dit hem ertoe aanzetten om de cross voor bekeken te houden, als de omstandigheden die hij graag heeft achterwege blijven?

Dat is helaas misschien wel een mogelijkheid. Het omgekeerde valt ook niet uit te sluiten, dat Van der Poel er zeker nog een veldritwinter bijdoet, in de hoop om dan meer technische crossen te rijden. "Het zou wel leuker zijn met meer regen en modder. Er zijn veel crossen die ik nog niet vaak zo droog heb weten liggen", herhaalt hij zijn vaststelling. 

Duimen voor een volgend seizoen met VDP

Lees ook... Sven Nys wijst op grote verschillen en doet voorspelling over toekomstplannen Van der Poel
"Ik vind het toch wat leuker als er modder aan te pas komt", besluit Van der Poel. Laten we dan met zijn allen hopen dat hij zeker nog een extra seizoen aan veldrijden blijft doen. Herygers verwacht alvast hem nog best lang in de cross te zien. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Veldrijden
Laatste nieuws Veldritkalender
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Sven Nys wijst op grote verschillen en doet voorspelling over toekomstplannen Van der Poel

Sven Nys wijst op grote verschillen en doet voorspelling over toekomstplannen Van der Poel

10:00
Van der Poel verrast en geeft Van Aert gelijk na hele opmerkelijke uitspraak

Van der Poel verrast en geeft Van Aert gelijk na hele opmerkelijke uitspraak

09:00
Einde van reeks én slecht nieuws: "Grappig als het gelukt was om streak Van der Poel te kloppen"

Einde van reeks én slecht nieuws: "Grappig als het gelukt was om streak Van der Poel te kloppen"

08:00
Herygers veegt onzekerheid rond toekomst Van der Poel van tafel: "Vader Adrie kennende..."

Herygers veegt onzekerheid rond toekomst Van der Poel van tafel: "Vader Adrie kennende..."

21:30
Van der Poel arriveert met vriendin Roxanne Bertels in stijl en ruikt nieuwe mijlpaal in carrière

Van der Poel arriveert met vriendin Roxanne Bertels in stijl en ruikt nieuwe mijlpaal in carrière

14:00
Na alle pech bereikt Van der Poel iets historisch en dat laat hem niet koud: "Heb opgekeken naar Sven Nys"

Na alle pech bereikt Van der Poel iets historisch en dat laat hem niet koud: "Heb opgekeken naar Sven Nys"

17:00
Een absoluut historisch moment voor Alpecin-Premier Tech: "Van der Poel kwam er snel weer aan"

Een absoluut historisch moment voor Alpecin-Premier Tech: "Van der Poel kwam er snel weer aan"

18:00
UPDATE: Weergaloze Van der Poel overleeft lekke banden, Kopecky slaat hard toe op kampioenschap

UPDATE: Weergaloze Van der Poel overleeft lekke banden, Kopecky slaat hard toe op kampioenschap

16:22
Zware valpartij zet WK-deelname Wyseure op losse schroeven en ook zorgen over mogelijke breuk

Zware valpartij zet WK-deelname Wyseure op losse schroeven en ook zorgen over mogelijke breuk

15:30
🎥 Chaos door kangoeroe: Visma slaat op valreep toe maar is moeilijkheden niet vergeten

🎥 Chaos door kangoeroe: Visma slaat op valreep toe maar is moeilijkheden niet vergeten

08:30
Stralende Kopecky laat iedereen weer dromen en verklapt ook al iets

Stralende Kopecky laat iedereen weer dromen en verklapt ook al iets

07:30
Sven Nys verliest weldra record aan Van der Poel en maakt hem het grootst mogelijke compliment

Sven Nys verliest weldra record aan Van der Poel en maakt hem het grootst mogelijke compliment

19:00
Zijn ploeg Crelan-Corendon geeft eerste update over Wyseure en het WK na zware valpartij

Zijn ploeg Crelan-Corendon geeft eerste update over Wyseure en het WK na zware valpartij

20:19
Tourdroom Evenepoel krijgt koude douche: Van Impe vindt hem zelfs niet grootste Belgische hoop

Tourdroom Evenepoel krijgt koude douche: Van Impe vindt hem zelfs niet grootste Belgische hoop

20:00
Van der Poel bijna zeker van dikke cheque, Nys en co strijden ook nog voor veel geld

Van der Poel bijna zeker van dikke cheque, Nys en co strijden ook nog voor veel geld

24/01
Van Aert met knipoog op zoek gegaan naar perfecte verjaardagscadeau voor Sarah Naast de fiets

Van Aert met knipoog op zoek gegaan naar perfecte verjaardagscadeau voor Sarah

17:30
Mountainbiken blijft droom voor Mathieu van der Poel: vader Adrie weet waarom

Mountainbiken blijft droom voor Mathieu van der Poel: vader Adrie weet waarom

13:00
Alweer een slecht signaal bij Visma-Lease a Bike van de man die de druk op Van Aert moet verlichten

Alweer een slecht signaal bij Visma-Lease a Bike van de man die de druk op Van Aert moet verlichten

15:00
Veranderingen in Wereldbeker? Deze nieuwigheden liggen op tafel

Veranderingen in Wereldbeker? Deze nieuwigheden liggen op tafel

13:30
Stopt Mathieu van der Poel met crossen? Vader Adrie weet wat de doorslag zal geven

Stopt Mathieu van der Poel met crossen? Vader Adrie weet wat de doorslag zal geven

24/01
Domper voor Milaan-Sanremo en Pogacar? UAE heeft slecht nieuws

Domper voor Milaan-Sanremo en Pogacar? UAE heeft slecht nieuws

12:30
Benoot wil het niet meer zien: Van der Poel en Pogacar moeten tegengewerkt worden

Benoot wil het niet meer zien: Van der Poel en Pogacar moeten tegengewerkt worden

12:00
'Evenepoel ziet bekende naam plots vertrekken bij Red Bull-BORA-hansgrohe'

'Evenepoel ziet bekende naam plots vertrekken bij Red Bull-BORA-hansgrohe'

24/01
Van Aert kon hem niet tegenhouden: Benoot zegt waarom hij weg wilde bij Visma-Lease a Bike

Van Aert kon hem niet tegenhouden: Benoot zegt waarom hij weg wilde bij Visma-Lease a Bike

24/01
Blijft betaalmuur in het veldrijden? Van Den Spiegel is klaar en duidelijk

Blijft betaalmuur in het veldrijden? Van Den Spiegel is klaar en duidelijk

24/01
🎥 Vernon bezorgt nieuwe ploeg eerste zege in Australië, titelverdediger geeft op

🎥 Vernon bezorgt nieuwe ploeg eerste zege in Australië, titelverdediger geeft op

24/01
Alweer slecht nieuws over Michael Vanthourenhout

Alweer slecht nieuws over Michael Vanthourenhout

24/01
Van der Poel domineert Wereldbeker: Van den Spiegel geeft zijn ongezouten mening

Van der Poel domineert Wereldbeker: Van den Spiegel geeft zijn ongezouten mening

23/01
Vanpachtenbeke versierde toptransfer en onthult wat ze vindt van haar nieuwe rol

Vanpachtenbeke versierde toptransfer en onthult wat ze vindt van haar nieuwe rol

23/01
Extra duel in het voorjaar? Vlaamse klassieker heeft nieuws over Van Aert en Van der Poel

Extra duel in het voorjaar? Vlaamse klassieker heeft nieuws over Van Aert en Van der Poel

23/01
🎥 Na zijn hersenbloeding: vrouw van ex-prof Jurgen Van Goolen deelt emotionele boodschap

🎥 Na zijn hersenbloeding: vrouw van ex-prof Jurgen Van Goolen deelt emotionele boodschap

23/01
'Italiaanse Van der Poel' moet domper slikken: "Jammer"

'Italiaanse Van der Poel' moet domper slikken: "Jammer"

23/01
Moet Evenepoel Pogacar ontwijken? Bondscoach is klaar en duidelijk

Moet Evenepoel Pogacar ontwijken? Bondscoach is klaar en duidelijk

23/01
Van Aert niet in Maasmechelen: organisatie verwacht veel minder toeschouwers

Van Aert niet in Maasmechelen: organisatie verwacht veel minder toeschouwers

23/01
Vingegaard wil misverstand de wereld uit en dient critici van antwoord

Vingegaard wil misverstand de wereld uit en dient critici van antwoord

23/01
📷 Wout van Aert laat weer van zich horen en gunt fans blik achter de schermen

📷 Wout van Aert laat weer van zich horen en gunt fans blik achter de schermen

23/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Remco Evenepoel Sven Nys Adrie Van Der Poel Serge Pauwels Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Rasmussen Lucinda Brand Jhonatan David Villavicencio Narvaez Van Eetvelt Lennert Tiesj Benoot Niels Vandeputte Tibor Del Grosso Lucien Van Impe Eli Iserbyt Jarno Widar Laura Verdonschot Lotte Kopecky Jay Vine

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved