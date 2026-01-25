Einde van reeks én slecht nieuws: "Grappig als het gelukt was om streak Van der Poel te kloppen"

Mathieu van der Poel is zelf aan een waanzinnige reeks bezig: keer op keer mag hij naar het podium na afloop van een veldrit. Er is nog iemand van wie we dat ondertussen ook gewend zijn.

In het vrouwenveldrijden speelde Lucinda Brand dat ook een hele tijd klaar. Liefst 63 crossen na elkaar eindigde ze bij de eerste drie en mocht ze dus naar het podium. Tot de Wereldbekermanche in Maasmechelen eraan kwam. Brand beleefde een offday en raakte niet verder dan een tiende plaats. Een waanzinnige reeks zit er zo op.

Brand was echter al zeker van eindwinst in de Wereldbeker en deed achteraf haar verhaal bij Het Nieuwsblad en In De Leiderstrui. De Nederlandse was er zich van bewust dat ze zelf een mooie streak had neergezet. "Het was grappig geweest als het gelukt was om de streak van Mathieu van der Poel te kloppen", klonk het. Zo ver komt het niet.

Buitenwereld meer bezig met reeks van Brand

Zeker als landgenote van Van der Poel zou ze dat wel leuk gevonden hebben, want ze weet hoe moeilijk het is om te domineren zoals Van der Poel dat doet bij de mannen. Brand vindt het evenaren van zijn reeks echter niet het belangrijkste. Vermoedelijk was de buitenwereld er toch nog meer mee bezig dan zijzelf. De cross leeft van zulke verhalen in de marge.

Brand benadrukt dat ze ondanks een moeilijke start toch nog geprobeerd heeft om het podium te geraken in Maasmechelen. "Op een gegeven moment kwam ik goed opzetten", was de indruk van de veldrijdster van Baloise Verzekeringen-Het Poetsbureau Lions. Al merkte ze toch snel dat het niet meer zou lukken om vooraan te geraken.

Brand wil seizoen bekronen met wereldtitel

De 36-jarige Brand vond het wel oké en legde zich bij de zaken neer. Afwachten of zij zich kan herpakken door volgende week toch wereldkampioen te worden. Ze zou het verdienen op basis van haar seizoen, al lijkt ze het de laatste weken toch iets moeilijker te hebben om de regelmaat vast te houden.



Update: er is ondertussen ook wel slecht nieuws te melden. Brand moet een streep trekken door haar deelname aan de Wereldbekermanche van Hoogerheide wegens pijn aan de kuit. Dat heeft haar ploeg via de Instagram Stories laten weten.