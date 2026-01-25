Stralende Kopecky laat iedereen weer dromen en verklapt ook al iets

Lotte Kopecky straalt weer en dat doet ons veel van haar verwachten. Ze heeft al een tipje van de sluier gelicht over haar programma op de weg.

Dit weekend is ze te bewonderen op het BK baanwielrennen in Heusden-Zolder. Daar begon ze met een titel en Belgisch record in de individuele achtervolging. Daarna sloot ze ook samen met Shari Bossuyt de ploegkoers winnend af. Het was een hereniging voor de piste voor het duo dat het Belgische wielrennen al zoveel moois schonk.

Het belangrijkste is dat Lotte Kopecky het weer helemaal ziet zitten in het nieuwe wielerjaar. Dat bleek uit haar enthousiaste reactie achteraf bij Sporza. "Ik heb een supergoede winter doorgemaakt. Ik kon doen wat ik wilde doen. Dat geeft heel veel vertrouwen voor wat komt. Vorig jaar op dit moment lag ik in de zetel, dus ik ben heel blij met het gevoel op dit moment."

Uitkijken naar keuzes van Kopecky

Het gaat dus al veel beter dan een jaar geleden, wat hopelijk ook moet resulteren in een veel beter wegseizoen dan in 2025. Kopecky heeft na enkele jaren van hoogvorm toch een minder seizoen achter de rug. Het is uitkijken of ze de draad weer kan opnemen en ook welke keuzes ze maakt qua indeling met SD Worx-Protime.

Kopecky wilde hierover gerust al iets verklappen. "Ik start in de Omloop Nieuwsblad en rijd nadien de Strade Bianche." Zo kennen we toch al een heel klein stukje van haar programma. In de Strade zal ze als ex-winnares zeker opnieuw met veel ambitie van start gaan. Duimen maar voor een goede seizoensstart van de beste Belgische renster.

Goedgeluimde Lotte Kopecky



Een mogelijke reden waarom Kopecky zo goedgeluimd is, is dat het op privévlak ook weer helemaal goed zit. Onlangs onthulde Kopecky dat ze weer een relatie had en niet veel later bleek niemand minder dan Axel Merckx haar nieuwe partner te zijn.