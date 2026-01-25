Thibau Nys is enorm hard en spaart zichzelf niet: "Verschrikkelijk"

Thibau Nys is enorm hard en spaart zichzelf niet: "Verschrikkelijk"
Foto: © photonews

In Maasmechelen werd het eens geen podiumceremonie voor Thibau Nys. Hij was ook heel scherp voor zijn eigen prestatie.

De algemene conclusie over de veldrit van Thibau Nys in Maasmechelen was heel helder. Hij had gewoon te veel fouten gemaakt en dat kan hij zich door het niveau van zijn concurrenten nu ook weer niet permitteren. Door een laatste moeilijke zandpassage moest hij de derde plaats aan Vandeputte laten. Nys bleek zich bewust van de gemaakte fouten.

Dat kwam naar voren in zijn reactie aan de camper bij WielerFlits. "Het was voor mij een verschrikkelijke cross", sprak Nys forse en zelfkritische taal. "Ik kon mijn plaats moeilijk afdwingen. Ik reed van de ene fout naar de andere. Het waren geen extreem grote fouten, maar mijn ritme brak telkens." Zo was het zeker moeilijk om het verschil te proberen maken.

Nys vindt resultaat in Maasmechelen terecht

Toch zat hij tot kort voor de aankomst nog in het spoor van Del Grosso en Vandeputte, met het oog op een eventuele sprint voor de tweede plaats. "Fysiek voelde ik mij net niet fris genoeg. Het was zeker niet slecht, maar de drie jongens voor mij rijden een betere cross." Nys kon hierdoor wel leven met deze vierde plek, zijn inziens een terecht resultaat. 

Het kwam in beeld hoe Nys op een bepaald stuk van het parcours het telkens lastig had, maar hij wilde zelf zijn prestatie niet enkel hiertoe herleiden. "Ik heb een keer of drie-vier over mijn stuur gehangen en daarna zat ik met een ei in mijn broek in de rest van de cross. Volgende week moet ik iets meer frisheid opzoeken richting het WK."

Nys geeft zichzelf een opdracht


Zo geeft Thibau Nys zichzelf al een belangrijke opdracht voor volgende week. Eerst is hij er vandaag nog wel bij in Hoogerheide. Hij heeft er nog veel zin in om van die generale repetitie voor het WK wel het beste te maken.  

