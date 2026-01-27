Greg Van Avermaet heeft boodschap voor wielertoeristen: "Dat doe je voor of na de training"

De val van Jonas Vingegaard in Spanje zorgt voor beroering in de wielerwereld. De Deen ging tegen de vlakte in een incident waarbij ook een wielertoerist betrokken was. Greg Van Avermaet doet een oproep aan wielertoeristen.

Vingegaard kreeg in het incident het ongewenste gezelschap van een wielertoerist en ging vervolgens tegen de vlakte.

Visma-Lease a Bike kwam al met een oproep om de renners met rust te laten en ook ex-toprenner Greg Van Avermaet vraagt om afstand.

Voor of na de training

"Veel mensen ontvluchten de winter en boeken een fietsvakantie in Spanje. Dan is het voor hen leuk als ze bekende profs tegen het lijf lopen", weet Van Avermaet bij Sporza.

"Maar sommige collega's rijden gewoon door als er te veel volk is op de plek waar ze een koffiestop willen doen. Als ik als grote voetbalfan een topspeler zou tegenkomen, zou ik ook durven te vragen om een foto te nemen", geeft hij toe, al moet het binnen de perken blijven.



"Maar het mag niet storend worden. Je vraagt toch ook niet om met Cristiano Ronaldo op het veld te staan? Dat doe je voor of na de training."