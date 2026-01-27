Het houdt niet op: ook Jay Vine krijgt slecht nieuws na botsing met kangoeroe

UAE Team Emirates-XRG is niet zonder kleerscheuren uit de Tour Down Under gekomen. Na Narvaez en Bjerg heeft ook eindwinnaar Jay Vine een breuk overgehouden aan de Australische rittenkoers.

De Tour Down Under heeft voor UAE Team Emirates-XRG, de ploeg van Tadej Pogacar, een bijzonder zure nasmaak gekregen. In de vierde etappe hadden Jhonathan Narvaez en Vegard Stake Laengen al moeten opgeven na een valpartij.

Narvaez, Laengen en Bjerg in de lappenmand

Narvaez liep breuken op aan de borstwervel, Laengen een blessure aan de rib. In de slotrit kwamen ook Mikkel Bjerg en Jay Vine ten val door een kangoeroe die in het peloton was gesprongen.

Bjerg liep een breuk in zijn schouder en hand op, Vine kon zijn weg verder zetten en won de UAE Tour. Maar de Australiër bleef na de etappe pijn hebben aan zijn pols, ook hij houdt een breuk over aan zijn valpartij.

Vine loopt ook breuk op

"Uit onderzoeken is gebleken dat hij een fractuur in de linkerpols heeft opgelopen", zegt medical director Adrian Rotunno." Vine ging ook al onder het mes. "Hij zal even niet competitief koersen om te herstellen."

Op het programma van Vine staat voorlopig alleen de Giro, die op 1 mei van start gaat in Bulgarije. Daar zal Joao Almeida de kopman zijn, maar ook Vine zal zijn kans krijgen om ritten uit te kiezen en voor etappewinst te gaan.



Lees ook... Zware tol voor Pogacar en co: kangoeroe zorgt voor nog meer ellende›