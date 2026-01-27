"Hij zal dat nooit winnen": Herygers stelt zich vragen bij Van der Poel

"Hij zal dat nooit winnen": Herygers stelt zich vragen bij Van der Poel
Foto: © photonews

Wordt het WK in Hulst de laatste cross van Mathieu van der Poel? De Nederlander denkt aan stoppen, maar Paul Herygers twijfelt of hem dat veel voordelen zal opleveren.

Alleen recordhouder worden met acht wereldtitels, het is het enige overgebleven doel van Mathieu van der Poel in het veldrijden. Als het hem lukt, dan denkt hij erover na om het crossen links te laten liggen en een hele winter in Spanje te blijven. 

"Hij moet dat helemaal zelf bepalen. Daar moet geen papa tussenkomen, daar moet geen Roodhooft tussenkomen", zegt Paul Herygers bij In De Waaier. Herygers vraagt zich wel af wat het Van der Poel zou opleveren. 

Herygers ziet weinig voordelen voor Van der Poel

"Als hij dat doet, is het dan genoeg? Hij zal op de weg nooit de Tour de France of Ronde van Lombardije winnen. Het voorjaar primeert, maar dat loopt van Milaan-Sanremo tot de Amstel Gold Race."

Herygers twijfelt dan ook of het Van der Poel nog beter zou maken, maar hij begrijpt ook wel dat iedere cross stress zorgt. "Je moet ernaartoe, je moet je verplaatsen, je moet de meute op afstand houden..."

"Een voorbeeld: ik had een jongen mee die op de foto ging met Mathieu. Maar hij overviel hem. Je zag dat het hem niet aanstond, maar hij loopt er niet voor weg of zegt nooit dat hij het niet wil. Maar het is af en toe wel vervelend."

Lees ook... Topvorm net voor het WK: Van der Poel verklapt zijn geheim

Van der Poel zal niet meteen beslissen over afscheid

Als Van der Poel zou beslissen om niet meer of minder te crossen, dan zal hij dat niet zondag na het WK bekendmaken. Dat liet hij zelf al weten, maar een winter overslaan zou wel degelijk een optie zijn. 

Mathieu Van Der Poel

Mathieu Van Der Poel Thibau Nys Sven Nys Jay Vine Remco Evenepoel Wout Van Aert Lucinda Brand Niels Vandeputte Tibor Del Grosso Gerben De Knegt Jonas Vingegaard Rasmussen Puck Pieterse Tom Dumoulin Simon Yates Tim Merlier Lotte Kopecky Thijs Van Amerongen Chris Horner Primoz Roglic Philippe Gilbert

