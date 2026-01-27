'Joris Nieuwenhuis lijkt verrrassende transfer te gaan maken'

Is er een opmerkelijke transfer in de maak in veldritland? Volgens Het Laatste Nieuws is Joris Nieuwenhuis op weg naar een Duitse ploeg.

De Nederlander van Ridley Racing Team heeft een aflopend contract bij zijn huidige team en moet dus op zoek naar een nieuwe werkgever.

Nieuwenhuis werd even in verband gebracht met een overstap naar Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw, dat ook met Ridley-fietsen rijdt, maar de crosser zag dat naar verluidt zelf niet zitten.

Nieuwenhuis naar Heizomat-Cube?

In de plaats daarvan zou hij de optie bekeken hebben om met een privésponsor rond te rijden, maar zo ver komt het mogelijk niet.

Het Laatste Nieuws schrijft immers dat Nieuwenhuis op weg is naar Heizomat-Cube. Dat is een Duits team.



Hij zou er landgenoot Mees Hendrikx en de Zwitser Kevin Kuhn tegen het lijf lopen. Maar met Nieuwenhuis staat de Duitse formatie op het punt om een grote naam binnen te halen.