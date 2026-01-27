Mysterie om nieuwigheid bij Visma-Lease a Bike: "Je zult het wel zien in de wedstrijden of op training"

Het is een publiek geheim dat Visma-Lease a Bike graag uitpakt met nieuwigheden in de koers. Ook dit seizoen proberen ze te innoveren bij de ploeg van Wout van Aert, al houden ze de lippen voorlopig stijf op elkaar.

Een van de laatste nieuwigheden van Visma-Lease a Bike was een revolutionair bandendruksysteem, maar het bedrijf daarachter is ondertussen failliet.

Toch zouden Van Aert en co er nog gebruik van kunnen maken dit seizoen. Gravaa, het bedrijf achter dat systeem, gaf daar zelf duidelijkheid over.

Visma-Lease a Bike kan nog niets zeggen

Sporza weet nu dat Visma-Lease a Bike op een nieuwigheid broedt voor dit seizoen. "We willen altijd heel transparant zijn, maar hierover kan ik nog niks zeggen", vertelt Jacco Verhaeren (Head of Coaching) aan het medium. "Want daarmee zouden we te ver voor de troepen uitlopen."

"Een nieuw bandendruksysteem (waarmee Van Aert en co al in Parijs-Roubaix reden) is het niet", kan hij al verklappen. "Die systemen bestaan al en zijn nog continu in ontwikkeling. Daar is nog niet meteen een revolutie."



"Of het iets te maken heeft met artificiële intelligentie? Dat is niet uitgesloten. Je zult het wel zien in de wedstrijden of op training", aldus Verhaeren.