Ploegmaat strooit met grote lof voor Tom Pidcock: "Door hem is de hele ploeg veranderd"

Tom Pidcock is ook dit seizoen het grote uithangbord van zijn team Pinarello Q36.5. De veelzijdige Brit krijgt grote lof van een Nederlandse ploegmaat.

Pidcock liet zich vorig jaar opmerken met een knappe derde plaats in het algemeen klassement van de Vuelta. Volgens teamgenoot Sjoerd Bax heeft hij een grote invloed op Q36.5.

"Hij is wel echt een jongen die de ploeg ook draagt", vertelt de Nederlandse renner in een interview met In de Leiderstrui. "Het is wel dat hij erbij is gekomen en dat door hem de hele ploeg is veranderd."

De ploeg is vooruitgegaan door Pidcock

"Hij neemt ook een trainer, verzorgers en begeleiding mee. Daarvan is de ploeg heel erg voor vooruit gegaan", klinkt het.

"Ik weet niet wat de toekomst van de ploeg was geweest als hij er niet bij was gekomen", voegt Bax toe.



Pidcock begint op 13 en 14 februari aan zijn seizoen in de Vuelta a Murcia. Daar wil hij de benen testen voor hij het gravel aansnijdt van de Clásica Jaén.