Tim Merlier krijgt nieuwe domper te verwerken in 2026

Tim Merlier kwam dit seizoen nog niet in actie. Onze landgenoot kampt met knieproblemen en moet daardoor een nieuwe streep zetten door een koers in het nog prille 2026.

Merlier kreeg in het najaar van 2025 last van zijn knie en moest door dat probleem de AlUla Tour al schrappen uit zijn programma. Die rittenkoers vindt dit jaar plaats van 27 tot en met 31 januari.

Ook de UAE Tour komt te vroeg

We schreven al dat de knie van Merlier ondertussen aan de beterhand is, iets wat bevestigd wordt door Het Laatste Nieuws. De krant komt nu echter met een minder goede update over het seizoen van Merlier.

Soudal Quick-Step is tevreden over de vooruitgang van de blessure en de trainingsarbeid van de sprinter, maar zet een streep door de UAE Tour.

Die rittenkoers vindt midden februari plaats en komt daarmee te vroeg voor Merlier. Een domper, want in 2025 kaapte de West-Vlaming er nog twee ritten weg.



Het is zo afwachten wanneer we de Belgische spurtbom voor het eerst in actie zullen zien dit jaar. De eerste grote afspraak voor Merlier is Kuurne-Brussel-Kuurne, maar Het Laatste Nieuws vraagt zich af of hij wel fit zal raken voor die wedstrijd, die op 1 maart gereden wordt.