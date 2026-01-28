"Echt rampzalig": bondscoach ziet groot gevaar voor Nys en co op WK veldrijden

In Hulst zal Thibau Nys op het WK een parcours op zijn maat vinden. Toch ziet bondscoach Angelo De Clercq een grote valkuil die roet in het eten zou kunnen gooien.

Parcours WK veldrijden

Met heel wat klimmetjes, veel interval en technische bochten zal Thibau Nys in Hulst een parcours vinden waarop hij zich kan uitleven. Al vreest bondscoach Angelo De Clercq dat Mathieu van der Poel niet te kloppen zal zijn.

De bondscoach ging het parcours al eens verkennen en zag vooral dat de startstrook relatief kort is en er daarna met een haakse bocht het veld wordt ingedraaid. Met een brug, een bocht van 180 graden en een schuine helling volgen er meteen veel hindernissen.

Bondscoach waarschuwt voor start op WK

En dus wordt de start cruciaal op het WK. "Zit je op die eerste brug slechts in vijftiende positie, heb je meteen een probleem. Zeker als er wat haperingen op die taludjes komen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Thibau Nys schiet niet altijd goed uit de startblokken en is dus gewaarschuwd. Als hij Van der Poel lang wil uitdagen op het WK, dan zal Nys ervoor moeten zorgen dat hij meteen in het wiel zit van de Nederlander.

Want er is weinig ruimte om op te schuiven, met drie of vier naast elkaar rijden is niet mogelijk. "Ik herhaal: een slechte start is echt rampzalig. Zeker de eerste twee ronden wordt het superbelangrijk om voor je positie te vechten."