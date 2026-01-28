"Niet goed voor de sport": Benoot krijgt steun na uitspraak over Pogacar

"Niet goed voor de sport": Benoot krijgt steun na uitspraak over Pogacar
Foto: © photonews

Leggen renners zich gemakkelijk neer bij de dominantie van Tadej Pogacar? Tiesj Benoot riep al op om de wereldkampioen niet meer te helpen en hij krijgt nu ook steun.

Wereldkampioen Tadej Pogacar is bijzonder dominant en dat maakt het voor andere renners moeilijker om nog een klassieker of een monument te winnen. Tiesj Benoot riep dan ook al op om niet meer samen te werken met Pogacar en ook Van der Poel.

 Wordt Pogacar te veel geholpen?

Benoot krijgt nu steun van de Noor Tobias Johannessen, vorig jaar zesde in de Tour. "Soms zetten ploegen zich op kop en weet je dat ze op kop rijden voor een overwinning van Pogacar", zegt hij bij Domestique.

"Dat is saai. Ik denk dat we ons lot soms gewoon accepteren, en dat is niet goed voor de sport. Ik hoop dat we meer risico's durven te nemen, om te proberen winnen en iets speciaals te doen", stelt de Noor. 

Parcoursen te veel op maat van Pogacar?

Al vindt Johannessen ook dat Pogacar wel geholpen wordt door de zware parcoursen. "Ik denk dat Strade Bianche misschien wel cooler was toen de koers wat korter en explosiever was, waardoor er vroeger werd aangevallen."

"Van die korte en intensieve koersen, daar hou ik wel van. Een koers langer maken, maakt het saaier. Nu wacht je gewoon op Pogacar, de koers start pas als hij vertrokken in", besluit Johannessen nog. 

Tiesj Benoot

