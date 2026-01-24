Benoot wil het niet meer zien: Van der Poel en Pogacar moeten tegengewerkt worden

Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar domineren in de monumenten en de grote klassiekers. Tiesj Benoot wil niet dat er nog samengewerkt wordt met de twee.

Van de laatste vijftien monumenten wonnen Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar er samen vijftien. Enkel Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik in 2023 en Jasper Philipsen in Milaan-Sanremo in 2024 konden ook een monument winnen de voorbije drie seizoenen.

Kiezen renners te snel om te koersen voor plaats twee?

Al ziet Tiesj Benoot ook vaak dat andere renners al snel ervoor kiezen om voor plaats twee en drie te koersen als Pogacar aanvalt. Zo was het volgens Benoot in de voorbije twee edities in Luik-Bastenaken-Luik.

Met een grote groep wordt er dan voor het podium gestreden, maar Van der Poel dacht daar twee jaar geleden anders over. "Hij kwam in 2024 pakweg een minuut na mij boven op de Roche-aux-Faucons, komt dan terug door de tegenwind en wordt derde", zegt Benoot bij In de Leiderstrui.

Pogacar en Van der Poel niet meer helpen

Volgens Benoot moet er gewoon anders gekoerst worden tegen Pogacar en Van der Poel. "We moeten met zijn allen stoppen met op kop rijden als Van der Poel en Pogacar er zijn. Ik snap dat niet", stelt hij.

Voor Benoot is dat koersen voor de tweede plaats, terwijl Van der Poel en Pogacar niet geholpen moeten worden. Wordt dat de sleutel tot succes om hen dit voorjaar te kloppen?