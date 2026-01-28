Opvallend debuut met een reden: Evenepoel zit nu al met zijn hoofd bij de Tour

Remco Evenepoel maakt donderdag zijn debuut voor Red Bull-BORA-hansgrohe in de Trofeo Ses Salines. Een ploegentijdrit en het is geen toeval dat Evenepoel in die koers aan de start komt.

Een ploegentijdrit als eendagswedstrijd, het komt niet heel vaak voor en die kans wilde Red Bull-BORA-hansgrohe niet laten liggen. Het laat ook Florian Lipowitz, vorig jaar derde in de Tour, starten in de ploegentijdrit.

Evenepoel maakt debuut in ploegentijdrit

Want op 4 juli zullen Evenepoel en Lipowitz opnieuw samen aan de start staan van een ploegentijdrit, namelijk in de Tour de France. Het hoofddoel van Evenepoel gaat dit seizoen van start met een TTT van 19 kilometer.

De Trofeo Ses Salines is met zo'n 24 kilometer gelijkaardig, maar toch zijn er nog enkele verschillen. Het parcours van donderdag is bijna helemaal vlak, in de Tour wacht in de finale nog twee keer een klimmetje van een kilometer.

Testen voor de Tour

Het gaat donderdag vooral om zaken uittesten, vooral in koers dan. Want hoewel Evenepoel net als bij Soudal Quick-Step op een fiets van Specialized mag rijden, zijn er toch nog een aantal zaken nieuw bij de Duitse ploeg.

De kledingsponsor was Castelli bij de Belgische ploeg, nu is dat Specialized. En Shimano moest Evenepoel dan weer inruilen voor SRAM. In een wedstrijd dat allemaal al eens uittesten kan alleen maar voordelen hebben.