Vingegaard uitdrukkelijk gesteund: begrip voor boosheid en frustratie van de Deen
Foto: © photonews

Jonas Vingegaard moet zich met een boze reactie gericht hebben tot een andere fietser, nadat hij gevallen was. Hier wordt wel begrip voor getoond.

In een interview met RMC Sport heeft Paul Penhoët zich uitgelaten over dit nieuwste incident dat de wieleractualiteit beheerst. De 24-jarige Fransman is een van de revelaties van de voorbije seizoenen en heeft zich als sprinter ontpopt tot een veelbelovend talent. Zeker dit type renners begeeft zich wel vaker in gevaarlijke situaties. 

In elk geval steunt Penhoët Vingegaard en toont hij begrip voor de woede bij de Deen. "Ik kan het helemaal begrijpen. Als Jonas de man vertelde dat het hem stoorde dat hij hem achterna fietste en die man doorging, dan kan dat echt irritant zijn." De weg is van iedereen, maar als een profrenner iets aangeeft, mag daar rekening mee gehouden worden. 

Penhoët pleit voor goede communicatie

Penhoët vindt het dan ook belangrijk dat er op training een goede communicatie is tussen profrenners en amateurfietsers. "Het meest respectvolle voor iedereen is dat als het ons stoort, we dat op een gegeven moment zeggen. En dan denk ik dat mensen slim genoeg zijn om dat te begrijpen." De meesten zullen daar dan wel gevolg aan geven.

In de ogen van Vingegaard had Pedro García Fernández dat dus niet gedaan. De Spanjaard deed eerder reeds zijn verhaal op Strava. Hij stopte om te vragen hoe het met Vingegaard ging na de valpartij. Daar had Vingegaard helemaal geen nood aan, want hij was blijkbaar sneller een afdaling ingegaan om van Garcia verlost te zijn.

Kwade Vingegaard moeilijk in te beelden

Lees ook... Evenepoel dichter bij Pogacar en Vingegaard? Geloof en nuance bij Vanmarcke: "Jaar verloren"
Dit alles heeft dan uiteindelijk geleid tot een jammerlijke valpartij. Zoals Penhoët aangeeft is de frustratie van Vingegaard begrijpelijk, maar het is ergens ook moeilijk voor te stellen. In de context van wielerwedstrijden hebben we hem nog nooit kwaad gezien. 

Jonas Vingegaard Rasmussen

