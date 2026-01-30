🎥 Unibet Rose Rockets krijgt mokerslag van de Tour de France

Het zag er lange tijd naar uit dat Unibet Rose Rockets een wildcard zou krijgen voor de Tour de France. De ploeg van Bas Tietema kreeg echter slecht nieuws.

Bij de oprichting van de ploeg in 2023 was de droom van Bas Tietema om in 2026 de Tour te rijden. Dat leek toen bijzonder ambitieus, maar door een aantal meevallers lag de ploeg plots in polepositie voor een wildcard.

Wildcards Tour de France

Lotto en Intermarché-Wanty fuseerden tot één ploeg en Arkéa-B&B Hotels verdween uit het peloton, waardoor er plots twee extra plaatsen waren. Organisator ASO mag in totaal vijf wildcards uitdelen voor de Tour.

Met Cofidis, Tudor Pro Cycling en Pinarello-Q36.5 zijn drie wildcards al automatisch toegewezen. Het Franse TotalEnergies krijgt één van de vrije wildcards krijgen, het andere gaat naar het Spaanse Caja Rural en dus niet naar Unibet Rose Rockets.

Geen Tour voor Unibet Rose Rockets

Op hun sociale media heeft Bas Tietema zelf bevestigd dat Unibet Rose Rockets naast een wildcard grijpt. "Toch zal 2026 een fantastisch jaar blijven voor ons waarin we ons willen blijven verbeteren."

"De Tour de France zal altijd onze droomkoers blijven, dus blijf dromen", zegt Tietema. "Er zal nog veel op ons pad komen, niet alleen dit jaar maar ook de komende jaren."





Unibet Rose Rockets deed deze winter nog stevige investeringen om hun ambitie voor een wildcard kracht bij te zetten. Zo werden Dylan Groenewegen, Wout Poels en Victor Lafay aangetrokken, maar de ploeg blijft wel met lege handen achter.