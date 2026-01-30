Evenepoel pakt ook individuele zege met geweldige solo, België heeft WK-medaille en Milan leert pijnlijke les

Evenepoel pakt ook individuele zege met geweldige solo, België heeft WK-medaille en Milan leert pijnlijke les
Foto: © photonews

De wielerevents van de dag werden verspreid over de weg en het veld. Remco Evenepoel heeft in Spanje ook zijn eerste individuele zege beet na het succes in de ploegentijdrit en in Hulst behaalde België brons op het WK veldrijden mixed relay.

Trofeo Serra Tramuntana

Eerst aandacht voor de weg, want de Trofeo Serra Tramuntana was in de Challenge Mallorca pittig genoeg voor Evenepoel om er zijn zinnen op te zetten. Een dag na het winnen van de ploegentijdrit Trofeo Ses Salines met Red Bull-BORA-hansgrohe, ontbond Evenepoel zijn duivels op de Col de Sollér. Bij zijn eerste versnelling was het nog wel meer dan 50 kilometer koersen.

Twee Spanjaarden konden in eerste instantie toch nog hun wagonnetje aanhaken: Castrillo en Pericas.  Ook voor hen bleek het toch al snel onmogelijk om het tempo van Evenepoel bergop te volgen en in de afdaling liep die laatste nog verder uit. De weg lag vrij voor zo'n geweldige solo waar Evenepoel ook wel een patent op heeft. Niemand zag hem in de laatste vijftig kilometer nog terug. Morgado werd tweede, Scaroni derde.

AlUla Tour

Eerder op de dag was er al een verrassing in de AlUla Tour. Niet wat het wedstrijdscenario betreft maar wel qua winnaar. Na zijn twee eerdere ritzeges waren alle ogen gericht op Milan. Die zette deze keer in een chaotische sprint zijn spurt al vroeg in. Matteo Malucelli kon hem nog remonteren. Geklopt worden in de spurt door een landgenoot, dat zal Milan toch niet al te veel overkomen. 

WK veldrijden Mixed Relay

Als voorbode op de individuele nummers van zaterdag en zondag werd op het WK veldrijden al de mixed relay gereden. Voor België kwamen Fleur Moors, Kay De Bruyckere, Julie Brouwers, Jari Van Lee, Zita Peeters en Niels Vandeputte in actie. De Belgen waren veroordeeld tot een inhaalrace, maar een opsteker was dat junior Van Lee veel terrein goedmaakte.

Met Vandeputte werd nog een grote troef achter de hand gehouden en hij kon vertrekken als vijfde. Hij maakte nog de sprong naar plek 3, wat België dus WK-brons bezorgde. Het zilver was voor Italië. Nederland werd wereldkampioen met Tibor Del Grosso als drijvende kracht.

