Evenepoel verwittigt vriend en vijand dat hij geen loze beloftes maakt

Remco Evenepoel is anno 2026 geen renner die loze beloftes maakt. Die boodschap heeft vriend en vijand al meegekregen in de Challenge Mallorca.

Na de zege in de ploegentijdrit was het voor Remco persoonlijk ook prijs in de Trofeo Serra Tramuntana. Zijn intenties waren vooraf al duidelijk bij Cycling Pro Net. "De start is vrij vlak, maar daarna trekken we de bergen in en is het de hele tijd op en af. Het wordt een lange en zware finale. Dat nodigt uit om er een aantrekkelijke koers van te maken."

Uit die verklaringen voor de start kon je al afleiden dat Evenepoel klaar was om vroege aanvallen te beantwoorden of zelf een vroege aanval in te zetten. Zo is het ook uitgedraaid, want met een solo van 48 kilometer gaf hij iedereen het nakijken. Evenepoel deed bij hetzelfde medium ook zijn verhaal na zijn overwinning.

Evenepoel wilde op kop de afdaling aanvatten

"We wisten dat de wind wel een rol ging spelen. Als we aan de klimmetjes begonnen, was het meer wind op kop. In de vallei van de Sollér (de klim waarop Evenepoel versnelde, red.) voelde ik dat we meer zijwind hadden. Het is heel moeilijk om in de bos in het wiel te zitten. We wilden het zo zwaar mogelijk maken, zo vroeg mogelijk. We wilden de leiding nemen in de afdaling en er dan voor gaan", aldus Evenepoel.

Het is dus volledig gelopen zoals hij het voor ogen had. "Het voelt geweldig om het plan helemaal te kunnen uitvoeren zoals we het besproken hadden. Ik ben heel tevreden met de seizoensstart. Het is altijd goed om vroeg in het seizoen te winnen. Dat doe ik graag, om zo een goed gevoel te krijgen en het is ook waar je voor traint."

Goed gewerkt door Remco tijdens de winter

Lees ook... Evenepoel pakt ook individuele zege met geweldige solo, België heeft WK-medaille en Milan leert pijnlijke les›

Vorig seizoen duurde het een hele tijd vooraleer hij kon koersen en winnen. "Nu kan ik mijn rekening voor mijn nieuwe ploeg al vroeg openen. Dit toont dat we goed werk geleverd hebben tijdens de winter en alles voorlopig in de goede richting evolueert."