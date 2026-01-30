Geen medaille voor Belgen op WK? De Clercq geeft zijn ongezouten mening

Geen medaille voor Belgen op WK? De Clercq geeft zijn ongezouten mening
Foto: © photonews

Voor de Belgen zal het zondag op het WK veldrijden vooral mikken zijn op zilver en brons. Bestaat echter ook de kans dat de Belgen met lege handen achterblijven?

Aan Mathieu van der Poel zal er op het WK veldrijden wellicht weinig te doen zijn, dat denkt ook Wout van Aert. De verwachting is dat de Nederlander de strijd om de wereldtitel snel in een definitieve plooi zal leggen. 

Voor de Belgen zal het waarschijnlijk strijden zijn voor zilver en brons. Maar ook dan zal het opletten voor enkele buitenlanders zoals Nederlanders Tibor Del Grosso en Joris Nieuwenhuis en de Spanjaard Felipe Orts. 

Nys grootste Belgische kanshebber

Toch geeft bondscoach Angelo De Clercq de hoop een wereldtitel vooraf nog niet op. Hij ziet Thibau Nys als grootste kanshebber. "Van de Belgen is hij de man die Van der Poel misschien het langste zal kunnen volgen. Hij heeft de meeste kans op een medaille", zegt hij bij Sporza. 

De Clercq ziet ook nog andere Belgen als kanshebbers voor een medaille. Niels Vandeputte, Toon Aerts, Michael Vanthourenhout en Joran Wyseure kunnen op een goede dag strijden voor eremetaal op het WK. 

Doemscenario voor de Belgen op WK veldrijden?

Lees ook... Zorgen om Nys na teleurstelling? Van Aert ziet duidelijke signalen
Is echter ook een doemscenario mogelijk waarbij geen enkele Belg op het podium staat van het WK? "Die kans bestaat, maar daar gaan we niet vanuit. Ik denk dat wij na Van der Poel de beste troeven in handen hebben", besluit De Clercq nog. 

