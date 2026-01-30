Kan Evenepoel de Tour winnen? Lodewyck rekent onder meer op... Vingegaard

Kan Evenepoel de Tour winnen? Lodewyck rekent onder meer op... Vingegaard
Foto: © photonews

Bij zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe wil Remco Evenepoel een gooi doen naar winst in de Tour. Zijn ploegleider Klaas Lodewyck rekent daarvoor ook op Jonas Vingegaard.

De Tour van vorig jaar, waarin Evenepoel na twee weken moest opgeven, is voor zijn ploegleider Klaas Lodewyck geen waardemeter. Dat is de Tour van 2024 wel en daarin was het verschil met Vingegaard zo'n drie minuten. 

Evenepoel mikt vol op de Tour in 2026

"Daar moeten we ons ook aan vasthouden", zegt Lodewyck bij In de Leiderstrui. En hij kijkt ook naar Pogacar. Want de Sloveen is ook maar een mens en werd in 2022 en 2023 ook al geklopt door Vingegaard. 

Bij Red Bull-BORA-hansgrohe zetten ze dit jaar vol in op de Tour met Evenepoel, wat volgens Lodewyck een logische keuze is op dit moment in de loopbaan van Evenepoel. En ze willen hem zo goed mogelijk aan de start proberen te brengen. 

Lodewyck hoopt op passieve Vingegaard

Evenepoel vormt dit jaar ook een tandem met Lipowitz, die vorig jaar derde werd in de Tour. Met twee kopmannen rekent Lodewyck erop dat ze schade kunnen aanrichten in de loodzware slotweek van de Tour. 

Lees ook... Ploegleider en Van Gils klaar en duidelijk over Evenepoel na debuut voor Red Bull
"Misschien dat Vingegaard ook wel gaat zeggen tegen Pogacar: ik ben al zo vaak tweede geweest en ik krijg ook geen cadeaus, dus doe jij het maar", rekent Lodewyck dus op een meer passieve Vingegaard. "En dan moeten wij met twee klaar staan."

