Sanne Cant is het niet eens met Paul Herygers en vreest voor één crosser

Een dag voor de mannen strijden de vrouwen al om de wereldtitel in Hulst. En Sanne Cant heeft een andere topfavoriete dan Paul Herygers.

Geen Sanne Cant meer aan de start van het WK veldrijden zaterdag, zij hing eind vorig seizoen haar fiets aan de haak. Marion Norbert Riberolle en Julie Brouwers zullen de Belgische eer verdedigen op het WK.

Voor de wereldtitel zullen ze niet in aanmerking komen, dat zal een Nederlandse strijd worden. Paul Herygers schuift Lucinda Brand naar voren als topfavoriete, maar daar is Sanne Cant het niet mee eens.

Cant ziet Alvarado als topfavoriet op WK

"Ik ga Lucinda zeker niet afschrijven, maar ik vrees dat het bij haar wel eens een beetje op zou kunnen zijn", zegt Cant bij Het Nieuwsblad. Cant gelooft meer in Ceylin Alvarado en daar heeft ze ook een reden voor.

"Op een WK zie je toch dat diegene die net dat tikkeltje frisser is het ook vaak haalt." Alvarado kon door knieproblemen pas op 30 november aan het seizoen beginnen en heeft dit seizoen nog maar 13 crossen gereden, Brand zit al aan 23 crossen.

De voorbije weken is Alvarado ook onder stoom gekomen. Ze won Mol, Zonhoven en het NK, in Maasmechelen en Hoogerheide werd ze tweede. Kan zij na 2020 haar tweede wereldtitel pakken in het veld?