Zorgen om Nys na teleurstelling? Van Aert ziet duidelijke signalen

Bij afwezigheid van Wout van Aert wordt Thibau Nys het Belgische speerpunt op het WK veldrijden in Hulst. Van Aert gelooft in de medaillekansen van Nys.

Vorig jaar in Liévin stond Thibau Nys samen met Wout van Aert naast Mathieu van der Poel op het podium van het WK veldrijden. Dit jaar mag Nys bij afwezigheid van Van Aert een gooi doen naar het zilver.

Nys staat er altijd op kampioenschappen

En Van Aert gelooft ook dat Nys dat kan. "Ik geef Thibau heel veel kans om zondag op het podium te staan", zegt hij bij Live Slow Ride Fast. Van Aert denkt dat vooral omdat Nys er op kampioenschappen altijd staat en zich er extra voor kan opladen.

Vorig seizoen stond Nys drie keer op het podium van een kampioenschap: goud op BK en EK en brons op het WK. Dit seizoen stond Nys er opnieuw met zilver op het EK en opnieuw goud op het BK.

Van Aert gelooft in Nys op WK veldrijden

Na de laatste wereldbeker in Hoogerheide was Nys na zijn vierde plaats wel zwaar teleurgesteld en zag hij het even niet meer zitten. Al denkt Van Aert vooral dat Nys vorige week te hard getraind had om in het weekend nog top te presteren.

"Dat zal deze week niet het geval zijn. Ik geef Thibau de meeste kans om in Hulst eerste Belg te worden", is de conclusie van Van Aert dan ook.